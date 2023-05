Za deszczowy dzień wczasowicze mogą teraz otrzymać rekompensatę w wysokości nawet 250 zł. Dla niektórych będzie to nowa i niecodzienna opcja na odbicie sobie oglądania plaży przez szybę. Czy będą i tacy, którzy z nadzieją będą patrzeć w chmury?

Największe biuro podróży w Polsce wprowadza nową ofertę.

Klienci, którzy wyjechali opalać się na słoneczne plaże, a zamiast tego spotkają ich deszczowe chmury, będą mogli liczyć na rekompensatę.

Polisa kosztuje 69 zł, a za każdy deszczowy dzień można dostać 250 zł odszkodowania. O ile deszcz spełni warunki.

Operatorem ubezpieczeń jest Climatica Insurance Solutions.

Ubezpieczenie od deszczu podczas wyjazdu na wakacje Itaka oferuje jedynie klientom podróżującym do: Bułgarii, Egiptu, Grecji, Włoch, Portugalii, Turcji i Hiszpanii, i tylko od maja do września. Oferta ważna jest tylko dla wyjazdów realizowanych od maja do września. Zakup ubezpieczenia nie może być dokonany później niż 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu.

Chętni na ofertę - sugerujemy - powinni znaleźć naprawdę dobre prognozy długoterminowe.

Uznane odszkodowanie będzie wypłacane automatycznie w ciągu 1-2 dni roboczych - automatycznie, bo ocena spełnienia warunków opadów leży po stronie ubezpieczyciela. Jeśli zostaną spełnione warunki polisy - ubezpieczyciel skontaktuje się z klientem w celu ustalenia sposobów wypłaty.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie od deszczu?

Deszcz deszczowi nie równy. Dlatego nie wystarczy kilka kropel, po których jeszcze w klapkach będzie można pobiec po odszkodowanie. Musi spaść co najmniej 10 mm deszczu między 8.00 a 20.00 lub co najmniej 5 mm deszczu w ciągu godziny zegarowej między 8.00 a 20.00 czasu lokalnego.

Nie przewidziano ubezpieczenia za spóźnianie się deszczu lub niedokapanie deszczówki, nawet z dobrze zapowiadających się z chmur.

Ubezpieczenie nie obejmuje również opadów w dniach przyjazdu i wyjazdu z wybranej lokalizacji.

Odszkodowanie za deszcz w Egipcie

O ile np. w Bułgarii w sezonie przypada po kilka dni deszczowych (najmniej w sierpniu zaledwie pięć), o tyle w Egipcie (ujętym w ofercie) statystyki pokazują właściwie zerowe opady w ciągu roku.

W Grecji, Włoszech czy Turcji deszczowe dni mogą zdarzać się w czasie całego sezonu letniego deszczowe mogą być maj i wrzesień (średnio siedem dni z deszczem), w pozostałe miesiące to zwykle od jednego do trzech dni.

Tak czy inaczej warto wczytać się w warunki polisy i dobrze sprawdzić prognozy pogody na czas wyjazdu.

Sam pomysł na takie ubezpieczenie nie jest nowy - wcześniej podobną propozycję miało w ofercie Generali.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl