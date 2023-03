Hotelarze prześcigają się w obniżkach i dodatkowych atrakcjach, aby zachęcić gości do rezerwacji pobytów na marzec. Zniżka za sam nocleg, rabaty na strefę wellness, skipassy narciarskie w cenie - wszystko, aby przyciągnąć gości na wypoczynek w marcu.

Marzec jest dla wielu osób najlepszym miesiącem na zimowy wyjazd. Styczniowe i lutowe oblężenie najbardziej uczęszczanych stoków mamy już za sobą. Dla wielu narciarzy i snowboardzistów właśnie teraz jest idealny czas, aby poszaleć. Ośrodki narciarskie są doskonale przygotowane. Nie ma tłumów, ani kolejek zarówno na wyciągach, jak i samych stokach. Trasy są dośnieżone, dzięki czemu możemy pozwolić sobie na całodzienną jazdę w znakomitych warunkach. Właśnie marzec uznawany jest przez prawdziwych koneserów białego szaleństwa za najlepszy miesiąc do szusowania.

Wybierając się na wypoczynek po feriach zimowych, można liczyć na specjalne oferty noclegów. Hotelarze prześcigają się w obniżkach i dodatkowych atrakcjach, aby jak najbardziej zachęcić gości do rezerwacji pobytów na marzec. Zniżka za sam nocleg, rabaty na strefę wellness, skipassy narciarskie w cenie pobytu - wszystko, aby przyciągnąć gości na wypoczynek w marcu.

Wszystkie stacje narciarskie są przygotowane na przyjęcie narciarzy i snowboardzistów. Przymarznięte i idealnie wyratrakowane trasy zachęcają do porannego szusowania. Obecne warunki i minusowa temperatura pozwalają dodatkowo dośnieżyć trasy, a prognozy wskazują na to, że taka aura może potrwać nawet do Wielkanocy.

Zazwyczaj ceny karnetów narciarskich różnicują się w zależności od miesiąca na sezon niski, średni i wysoki. Na przykład Wiślański Skipass, który oferuje jeden karnet na 12 ośrodków narciarskich. Wiślański Skipass wraz z hotelarzami z Wisły i okolic, przygotował promocję obejmującą karnety jedno i wielodniowe. W ramach akcji, nocując w wybranych obiektach, jest możliwość nabycia karnetów aż 30 proc. taniej.

Choć sezon od grudnia do lutego ma swoje plusy, niewielu z nas wie, że uprawianie sportów zimowych może być bardzo przyjemne również w okresie wczesnej wiosny. Marzec to idealny moment na aktywny urlop w promieniach słońca, to też dobry czas dla zmarzluchów, którzy nie będą cierpieli z powodu przeszywających chłodów.

