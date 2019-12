Jak nie przekształcić hotelu w bezduszną sypialnię?

Anna Olszyńska, dyrektor generalna hotelu Vienna House Andel's Lódź oraz dyrektor regionalna Vienna House na Polskę Centralną i Północną.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 19 lis 2019 10:26

Przyszłość branży hotelowej należy do nowoczesnych technologii, które jednak wyjaławiają stosunki między ludźmi. Jak zatem wdrażać te trendy, by nie przekształcić hotelu w bezduszną sypialnię? - Jest to branża, w której człowiek służy człowiekowi, a zatem nie można go zastąpić maszyną – uważa Anna Olszyńska, dyrektor generalna hotelu Vienna House Andel's Lódź oraz dyrektor regionalna Vienna House na Polskę Centralną i Północną.