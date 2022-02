Jak otworzyć hotel? 5 kroków do udanej inwestycji

Jak rozpocząć inwestycję hotelową? Oto najważniejsze kryteria, które należy wziąć pod uwagę przed realizacją przedsięwzięcia.

Lokalizacja hotelu

- Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie oceny potencjału lokalizacji. Większość decyzji można modyfikować na późniejszym etapie, ale lokalizacji już nie zmienimy. Doświadczenie, a także znajomość makro i mikrootoczenia powinno być kluczem do wyboru lokalizacji przyszłej inwestycji - radzi Rafał Abramczyk.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Marka hotelu

- W tym miejscu należy podjąć decyzję, czy korzystamy z sieci hotelowej, czy jednak w tym konkretnym przypadku hotel niezależny będzie lepszym rozwiązaniem - podkreśla CEO hotelAG. - Niezależny od sieci hotelowych doradca, znający realia takiej współpracy, będzie miał fundamentalne znaczenie.

Pracownia architektoniczna, projektant hotelowy

- Decydującym czynnikiem przy wyborze pracowni architektonicznej jest doświadczenie przy realizacji podobnych do naszego projektów hotelowych - uważa Rafał Abramczyk. - Dobry architekt będzie współpracował, słuchał, zadawał pytania i analizował rozwiązania razem z inwestorem. To z jednej strony takie oczywiste, ale jednocześnie bardzo trudne do osiągnięcia.

Generalny wykonawca

Podobnie jak w przypadku pracowni architektonicznej, tak i przy wyborze generalnego wykonawcy kluczowe jest portfolio zrealizowanych hoteli, znajomość specyfiki realizacji takich obiektów i ludzi, którzy będą współpracowali przy projekcie.

Doradca hotelowy

Hotel to skomplikowany proces inwestycyjny, który jest wrażliwy na błędne decyzje. Doświadczony doradca (bo tylko taki jest skuteczny) powinien być już zaangażowany jak najwcześniej, jeszcze przed wyborem lokalizacji i być wsparciem oraz przewodnikiem dla inwestora na każdym etapie inwestycji - przekonuje Rafał Abramczyk. - Kluczowi są również doświadczeni ludzie tworzący zespół. Nawet najlepiej przygotowana inwestycja, prowadzona przez osoby bez doświadczenia będzie nieefektywna i naszpikowana błędnymi decyzjami. A hotel to zbyt droga i kosztowana inwestycja, aby tak bardzo ryzykować.