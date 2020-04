Jak uratować polski sektor hotelarski? Potrzebna "bazooka" warta miliard euro

Epidemia COVID-19 postawiła hotelarstwo w obliczu kryzysu o niespotykanej dotąd skali. Alex Kloszewski, partner zarządzający Hotel Professionals przekonuje, że branża do przetrwania i uratowania tysięcy miejsc pracy potrzebuje „bazooki” wartej 1 mld euro.

Alex Kloszewski apeluje m.in. o zawarcie pomiędzy rządem a bankami porozumienia w sprawie bezwarunkowego odroczenia spłat wszystkich zaciągniętych przez hotelarzy kredytów do końca 2020 r. - Dostrzegamy już działania w tym zakresie wśród niektórych banków. Doceniamy również ogromny wkład Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, której przedstawiciele oraz członkowie na bieżąco współpracują i pozostają w kontakcie z Ministerstwem Rozwoju w celu opracowania nadzwyczajnych rozwiązań, które mają na celu niesienie natychmiastowej pomocy oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, a także zminimalizowanie potencjalnie katastrofalnych i bezprecedensowych skutków dla polskiego sektora hotelarskiego – mówi.

- W moim odczuciu jednak bezprecedensowa sytuacja, w której się znajdujemy, wymaga rozwiązań kalibru „bazooki” w celu obrony przed jej tragicznymi skutkami - dodaje.

Kloszewski jako przykład podaje rozwiązania, które zostały wdrożone w USA, gdzie pod koniec marca prezydent podpisał pakiet stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki o wartości 2 bln dolarów, z czego branża turystyczna będzie mogła korzystać z puli o wartości 150 miliardów USD.

- Zobaczmy jak to przekłada się na liczby w naszym sektorze. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje ok. 37 000 hoteli, oferujących łącznie około 11 milionów pokoi, a dodatkowe 1 100 hoteli planowo ma się otworzyć do końca bieżącego roku. Zatem na jeden dostępny pokój przypada 13 000 dolarów z pakietu stymulacyjnego – informuje ekspert.

Dlaczego jest to ważne? - Biorąc pod uwagę, że np. sieć Marriott International (po przejęciu sieci Sheraton) zrzesza w całych Stanach Zjednoczonych 4 500 hoteli, z czego jest właścicielem lub najemcą zaledwie 28 obiektów, pozostałe hotele pod szyldem przeróżnych marek działają w oparciu o franczyzę, co oznacza, że dłużnikami są w większości właściciele, inwestorzy oraz REITy – mówi Kloszewski.

Stosunek kapitału własnego do finansowania zewnętrznego w sektorze hotelowym to ok. 35/65, w związku z czym Kolszewski szacuję, że poziom zadłużenia branży w Stanach Zjednoczonych wynosi około 1,5 biliona USD.

Gdyby przełożyć scenariusz zastosowany w Stanach Zjednoczonych na polskie realia wyglądałoby to w sposób następujący. - W Polsce mamy około 144 tys. pokoi hotelowych, z czego 32 proc. stanowią pokoje sieciowe, jeżeli polski rząd zastosowałby taki sam schemat, dla sektora hotelowego powinniśmy oczekiwać wsparcia na poziomie 2 miliardów euro – wylicza partner zarządzający Hotel Professionals.