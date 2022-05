Jak w przyszłości będą wyglądały podróże służbowe? Accor zaprasza na Masters of Travel

Accor wspólnie z 10 firmami z całej Europy organizuje doroczne spotkanie rady doradczej „Masters of Travel”. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 24 maja w hotelu Sofitel Frankfurt Opera w Niemczech. Głównym tematem spotkania jest przyszłość podróży służbowych.

W "Masters of Travel" wraz z Accor udział wezmą przedsiębiorcy z branż m.in. rozrywkowej, farmaceutycznej i technologicznej. Wspólnie omówią kwestię powrotu podróży służbowych oraz zmian w tym zakresie.

Rada opracuje rozwiązania, które mają zaspokoić potrzeby biznesu w zakresie podróży służbowych.

Debata „Masters of Travel” będzie wydarzeniem o zerowym bilansie emisji dwutlenku węgla. To bezpośrednia konsekwencja zobowiązania Accor do propagowania podejścia niskoemisyjnego w całej grupie oraz wśród wszystkich partnerów.

Rada „Masters of Travel” to początek bezpośredniej współpracy Accor z liderami branż m.in. farmaceutycznej, rozrywkowej, technologicznej, finansowej, przemysłowej oraz usług profesjonalnych. Celem spotkania jest dokładne przeanalizowanie priorytetów korporacyjnych związanych z branżą hotelarską.

Szeroka tematyka konferencji

Członkowie „Masters of Travel” wspólnie omówią kwestię powrotu podróży służbowych oraz kluczowych zmian, jakie stoją przed hotelarstwem, turystyką i centrami TMC. Program spotkania obejmuje omówienie priorytetowych potrzeb branży, relacji z sektorem B2B, kosztów noclegu i organizowania różnego rodzaju wydarzeń w hotelach, w kontekście zrównoważonego rozwoju.

W radzie doradczej znalazły się największe firmy z Europy świadome znaczenia i wpływu podróży służbowych na działalność biznesową. Wśród krajów objętych inicjatywą, obok Polski, są: Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Szwecja, Holandia i Szwajcaria. Eksperci z każdego z państw w trakcie spotkania podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz podejmą debatę na temat ewolucji i rozwoju międzynarodowych kontaktów biznesowych. Debata będzie miała charakter hybrydowy, a doradcy wezmą udział w wydarzeniu stacjonarnie oraz wirtualnie dzięki technologiom Encore i Microsoft Teams.

Jak po pandemii zmieniły się podróże służbowe?

Eksperci przewidują, że ostatnie zmiany w biznesie w najdłuższej perspektywie odbiją się na sektorze podróży służbowych. Wielu z nich podkreśla, że ich dynamika nie powróci do poziomu sprzed pandemii. Jednak wierzymy w rolę podróży biznesowych, wzajemnych spotkań i więzi między zespołami, które mają znaczenie w budowie strategii, kultury korporacyjnej i zawieraniu umów z partnerami.

- Pandemia przyspieszyła zmiany w zakresie postrzegania podróży, które były w przyszłości czymś oczywistym. Dziś za pośrednictwem aplikacji jak Zoom czy Microsoft Teams możemy odbywać jeszcze więcej spotkań, co podnosi efektywność biznesu z pozytywnym wpływem na środowisko naturalne. Jednak w wielu przypadkach podróże i spotkania biznesowe mają decydujący wpływ na działalność biznesu.Rada „Masters of Travel” skupi się na przeanalizowaniu tego właśnie aspektu codziennych operacji, tak by zaproponować rozwiązania i wskazówki które pozwolą zaspokoić zarówno dzisiejsze, jak i przyszłe potrzeby biznesu – podkreśla Sophie Hulgard, SVP Sales Northern Europe, Accor i współprowadząca „Masters of Travel”.

Zerowy bilans dwutlenku węgla

Z troską o środowisko naturalne Accor zobowiązał się do propagowania podejścia niskoemisyjnego w całej grupie oraz wśród wszystkich partnerów, opracowując i wdrażając rozwiązania pomocne w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla i odpadów.

Jako jeden z elementów tego zobowiązania, Accor uruchomił specjalny kalkulator, który pozwala klientom organizującym spotkania i imprezy obliczyć ślad węglowy. Co więcej, mogą oni także nabyć kredyty węglowe, w celu zrównoważenia pozostałych emisji. Dzięki temu debata „Masters of Travel” będzie wydarzeniem o zerowym bilansie emisji dwutlenku węgla, precyzyjnie zaplanowanym przy zastosowaniu wspomnianego kalkulatora.

Ekologiczna inicjatywa Accor

Accor jest pierwszą międzynarodową grupą hotelarską, która zdecydowała się na osiągnięcie zerowej emisji do roku 2050. Cel ten został oparty na naukowych podstawach zatwierdzonych przez SBTi w zgodzie z Porozumieniem Paryskim.

Narzędzie Net Zero Carbon Calculator zostało opracowane we współpracy z myclimate, szwajcarską organizacją non-profit i światowym liderem w zakresie ochrony klimatu i pomiaru emisji dwutlenku węgla. Aby uzyskać jak najdokładniejsze rezultaty, kalkulator uwzględnia najlepsze praktyki branżowe i dane grupy Accor dotyczące energii, odpadów i logistyki.

- Osiągnięcie zerowej emisji w zakresie podróżowania i zakwaterowania zależy od podejścia nas wszystkich, także naszych partnerów – zaznacza Hulgard. – Jesteśmy mocno zaangażowani w tę zmianę, która pozwoli nam zmienić wizerunek hotelarstwa, wspierając działania naszych partnerów, współdzielących nasze wartości i zobowiązania.

- Zrównoważony rozwój jest jednym z głównych tematów w tej sesji „Masters of Travel”, a dla nas to bardzo ważne, by jako Accor dać dobry przykład innym. Jesteśmy dumni, że udało się nam osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną wydarzenia, wyznaczając nowy standard w branży - dodaje Sophie Hulgard.

W ramach tej sesji, Accor zaprasza wszystkie firmy i osoby podróżujące służbowo do podzielenia się swoimi pytaniami, uwagami i potrzebami. Zgłoszone tematy zostaną przedyskutowane we Frankfurcie i znajdą się w dokumencie „Masters of Travel”, który zostanie opublikowany już w czerwcu.