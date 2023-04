Podróże to dla Polaków ważny element życia – potwierdzają to zarówno obserwacje rynkowe, jak i wyniki sondaży. Mamy podpowiedzi jak rezerwować wycieczkę, by za nią nie przepłacić.

Z urlopu poza domem Polakom trudno zrezygnować.

By nie przepłacać warto zaplanować urlop z wyprzedzeniem.

Skorzystać z niskiej zaliczki i zacząć odkładać pieniądze na wakacje odpowiednio wcześniej.

odkładać pieniądze na wakacje odpowiednio wcześniej. Warto sprawdzić ofertę z wylotem z lotnisk lokalnych.

Aby oszczędzić, należy być elastycznym pod względem dat i miejsca wylotu. Przedsprzedaż oferty na nadchodzące lato powoli dobiega końca. To właśnie w tym czasie touroperatorzy oferują atrakcyjne zniżki. Jak duże? Wszystko zależy od kierunku, hotelu, rodzaju transportu, ale też od momentu składania zamówienia. Doświadczenia z lat poprzednich pokazują, że im wcześniej się kupuje, tym więcej można zaoszczędzić. To właśnie dlatego eksperci ds. turystyki zachęcają klientów, by swoje wczasy rezerwowali z większym wyprzedzeniem. Im szersza oferta, tym łatwiej znaleźć taką, która odpowiada naszym potrzebom w zakresie kierunku, położenia hotelu, terminu wyjazdu, ale i kosztów podróży. Nie jest zaskoczeniem, że na początku uruchomienia sprzedaży największym zainteresowaniem cieszą się najpopularniejsze obiekty z najlepszymi opiniami i atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości. Klienci mogą rezerwować pokoje w promocyjnych cenach, czy tak dobrać termin wyjazdu, by na urlop wydać jak najmniej - mówi Anna Podpora, szefowa działu rozwoju produktu w Wakacje.pl. Jakie inne zalety ma kupowanie wycieczki w przedsprzedaży? Można pokusić się o stwierdzenie, że taka rezerwacja uczy planowania wydatków. Ponieważ przy składaniu zamówienia na kilka miesięcy przed wyjazdem klient wpłaca tylko zaliczkę – jej wysokość zależy od warunków promocji konkretnego biura podróży i wynosi od kilku lub kilkunastu procent wartości pakietu - pieniądze na opłacenie podróży może odkładać przez kolejne miesiące. Do całości dopłaca na miesiąc przed wylotem. Warto wiedzieć, że przy zakupie oferty z terminem rozpoczęcia krótszym niż miesiąc, pełną kwotę trzeba zapłacić w momencie składania zamówienia. Czytaj więcej Podróżni inspiracji na urlop szukają w Internecie. Tam można do nich dotrzeć Czym jeszcze kierować się przy wyborze oferty? Chociażby miejscem wylotu. Między wyjazdami z różnych lotnisk mogą pojawić się różnice w cenach wynikające z zakresu ofertowego, ale też kosztów realizacji połączeń lotniczych. Warto jednak spojrzeć całościowo na koszty podróży i uwzględnić w nich dojazd do danego portu lotniczego oraz ewentualne koszty noclegu, jeśli wylot lub przylot następują we wczesnych godzinach rannych lub późnych wieczornych. Dla 45 proc. osób wylot z najbliższego lotniska jest najważniejszy, ale warto sprawdzić też ofertę z najpopularniejszych portów, z większą siatką połączeń. Również zmiana terminu rozpoczęcia podróży nawet o tydzień wcześniej lub później może wpłynąć na cenę - mówi Tomasz Bączek, head of brand w Wakacje.pl. Należy pamiętać, że ceny pozornie tej samej oferty potrafią być inne w zależności od terminu wylotu. Różnica w kosztach – czy to na plus, czy na minus, może pojawić się szczególnie przy pobytach na połączeniu dwóch sezonów. Ceny zakwaterowania i przelotu różnią się w zależności od tego, kiedy konkretnie wyjeżdżamy. Dlaczego? Bo pierwsze dni pobytu mogą przypadać na niski sezon, a kolejne już na jego szczyt lub odwrotnie. W takim przypadku stawka za nocleg w poszczególnych dniach będzie różna, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej cenie wycieczki – tłumaczy Jolanta Kołodziejczyk, dyrektor produktu dedykowanego w Wakacje.pl. Dyrektor dodaje, że znaczenie mają też dni wylotowe – w te najbardziej atrakcyjne, jak w sobotę, ceny mogą być wyższe niż na przykład w połowie tygodnia. Nie szukajmy zatem tylko takich wycieczek, które zaczynają się w weekend. Jak znaleźć najkorzystniejszą ofertę wyjazdową? Stosowanie opisanych „lifehacków” na pewno pomoże, zawsze można też skorzystać z porady specjalisty ds. turystyki, który bazując na swoim doświadczeniu, wskaże propozycje najlepiej odpowiadające potrzebom klienta. A potem pomoże wybrać kolejną podróż za zaoszczędzone pieniądze. Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

