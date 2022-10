Wakacje w 2022 r. zdecydowanie różniły się od tych z lat ubiegłych. Postępująca inflacja sprawiła, że pewne nawyki turystyczne Polaków znacząco się zmieniły.

W 2022 r. najem krótkoterminowy cieszył się dużym powodzeniem.

Niezmiennie, jednym z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków w Polsce jest Morze Bałtyckie.

Równie chętnie odwiedzane były historyczne centra największych polskich miast.

Goście hotelowi liczą coraz częściej na kompleksową obsługę.

Jednym z największym operatorów apartamentów przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy jest spółka INA Management, która zarządza obiektami zlokalizowanymi m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy Trójmieście, a więc miastach, które co roku regularnie odwiedzają tysiące krajowych i zagranicznych turystów. Wszyscy oni poszukują wysokiej jakości bazy noclegowej, oferującej więcej niż ma to miejsce w przypadku standardowych obiektów hotelowych.

Niezmiennie, jednym z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków w Polsce jest Morze Bałtyckie. Według danych zgromadzonych przez INA, w porównaniu z poprzednimi sezonami, znacząco zmieniła się długość pobytu gości – pobyty dłuższe niż tygodniowe należały do rzadkości a najbardziej preferowaną przez gości długością pobytu były 3-4 dni. Warto również zaznaczyć, że niezmiennie niesłabnącą popularnością cieszyły się wyjazdy okołoweekendowe oraz długie weekendy związane z większą ilością dni wolnych od pracy.

W lipcu w inwestycjach nadmorskich odnotowaliśmy obłożenie na poziomie 70 proc. do nawet 93 proc. – mówi Justyna Rachuba, managerka aparthoteli INA Management.

Niesłabnącą popularnością cieszyły się oczywiście apartamenty usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. W sierpniu natomiast, obłożenie wahało się z zależności od rodzaju apartamentu i występowało na poziomie 80-93 proc., a w apartamentach najbliżej Zatoki Gdańskiej niemal 100 proc. ARR nieznacznie różniły się od cen zeszłorocznych a ich wartość wynosiła ok. +10 proc. w porównaniu do zeszłego roku.

Jak podaje portal Nocowanie.pl, w tym roku najpopularniejszymi destynacjami nad polskim morzem były kolejno: Władysławowo, Łeba, Krynica Morska, Gdańsk oraz Kołobrzeg.

Równie chętnie odwiedzane były historyczne centra największych polskich miast. Podobnie jak w przypadku apartamentów zlokalizowanych blisko plaż, również tutaj najpopularniejsze były pobyty trwające od 3 do 4 dni. Obłożenie w inwestycjach zlokalizowanych blisko najatrakcyjniejszych części polskich metropolii było podobne – wahało się w zależności od kategorii apartamentu od 85 proc. do 96 proc. Podobnie jak w przypadku apartamentów nadmorskich, również w tym wypadku ich wartość wynosiła ok. +10 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

- Ten sezon wakacyjny możemy zaliczyć do bardzo udanych, chociaż zauważyliśmy kilka istotnych różnic w stosunku do lat ubiegłych. Przede wszystkim wyraźnie zmieniły się preferencje urlopowe Polaków - w naszym obiekcie najczęściej dokonywano rezerwacji na okres 3-4 dni, czyli nieco krócej niż do tej pory. Równocześnie wyraźnie skróciło się również okienko rezerwacyjne – tak jak w poprzednich latach rezerwacje spływały z wyprzedzeniem nawet kilku tygodni, tak w tym roku rezerwacje były składane nawet na godzinę przed przyjazdem gości hotelowych, a najczęściej rezerwacje pojawiały się na dzień, dwa przed terminem pobytu. Goście, dokonując rezerwacji w naszym obiekcie, kierowali się przede wszystkim dogodną lokalizacją, bliskością atrakcji turystycznych i oferowanymi funkcjami dodatkowymi obiektu. Tradycyjnie nie zabrakło zorganizowanych wycieczek i grup sportowych - mówi Karol Wojtas, członek zarządu Silver Rock, spółki która przygotowała Akademik Collegia w Gdańsku.

Nieco inaczej prezentuje się sytuacja w największych ośrodkach biznesowych. Podczas tegorocznych wakacji dominowały pobyty 1-2 dniowe. Niezmiennym zainteresowaniem cieszyły się również pobyty weekendowe. Obłożenie w tego typu obiektach wynosiło niemal 94 proc., jednak również w tym przypadku rezerwacje były składane na ostatnią chwilę.

Obiekty zarządzane przez INA wyposażane są w pewnego rodzaju udogodnienia, które dopasowują obiekt do jego funkcji, a standard do lokalizacji i wynikającego z tego rynkowego potencjału. Goście mogą liczyć m.in. na całodobową recepcję czy pomoc obsługi pięter. Dodatkowo, w niektórych obiektach znajdują się takie funkcje dodatkowe, jak: sala fitness, sauna, tarasy widokowe czy nawet korty tenisowe. Ponadto, INA oferuje również marketingowe wsparcie dla inwestorów, co bezpośrednio przekłada się na optymalizację zysków.

Oferty zarządzanych przez nas apartamentów z przeznaczeniem na najem krótkoterminowy umieszczamy na ponad 100 portalach rezerwacyjnych popularnych zarówno w Polsce jak i za granicą. Ponadto, współpracujemy również z renomowanymi touroperatorami. Dzięki prowadzeniu zaawansowanych działań marketingowych, mających na celu pozyskanie nowych gości, oraz dzięki działaniom budującym ich lojalność wobec naszych marek, zdobywamy wiele rezerwacji bezpośrednio poprzez nasze strony internetowe - mówi Justyna Rachuba, managerka aparthoteli INA Management.

