Jak znaleźć pracowników w branży hotelowej? Eksperci radzą

Przed właścicielami wielu hoteli pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

Wielu pracowników branży HoReCa, w tym branży hotelarskiej z powodu pandemii musiało zmienić branżę.

Jak wynika z danych Grupy Progres, największą popularnością wśród nich cieszyły się stanowiska w branży produkcyjnej, logistycznej, handlowej i usługowej.

Obecnie zauważyć można ponownie zwiększone zapotrzebowanie na pracowników z tego sektora.

Recesja wywołana epidemią ma swoje implikacje w branży hotelarskiej. Przez wiele miesięcy ośrodki były zamknięte lub funkcjonowały w ograniczony sposób. Właściciele ucinali godziny pracy lub byli zmuszeni do zwolnienia części załogi. Obecnie rozpoczęła się walka o pracownika. W ostatnich tygodniach pojawiło się kilkaset ofert pracy w turystyce i hotelarstwie. Poszukiwani są przede wszystkim: pokojowe i kelnerki, obsługa recepcji, menedżerowie hoteli i restauracji, pomoce kuchenne. W wielu miejscach brak zainteresowania sprawił, że właściciele chętnie przyjmą do pracy osoby, które szkolić będą od podstaw. Walka o pracownika zatem trwa. Czy można się wyróżnić? A jeśli tak, to w jaki sposób?

Wizerunek pracodawcy – w jaki sposób wspiera rekrutację?

Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przyciągnąć pracownika jest prosta. Słowem klucz jest wizerunek przedsiębiorstwa. - Działania z obszaru employer brandingu budują markę pracodawcy, sprawiając, że staje się atrakcyjna w oczach potencjalnego pracownika – mówi Sebastian Kopiej z Commplace. - To z kolei pozytywnie wpływa na zainteresowanie ofertami pracy i pozwala skrócić czas rekrutacji, jednocześnie wspierając w poszukiwaniu wykwalifikowanej załogi – dodaje ekspert z Commplace.

Marka pracodawcy i odpowiedni wizerunek pracodawcy są niezbędne w procesie rekrutacji nowych pracowników. Ale także do zatrzymania tych, których już zatrudniono. Zmiany na rynku pracy spowodowane pandemią wpłynęły na dalszą transformację trendów.

