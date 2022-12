W długofalowej perspektywie condo to korzystna inwestycja, choć zdarzają się korekty. Jeśli komuś zależy głównie na płynności, to się nie zdecyduje.

W dobrze działających condo na rynku wtórnym lokale znikają natychmiast. Bardzo często odkupują je deweloperzy, bo nie mają presji na szybkie zbycie, a mogą je ponownie z zyskiem sprzedać.

Pandemia mocno podkręciła rynek condo. Apartamenty wakacyjne sprzedawały się niemal na pniu, bo inwestorzy traktowali je jak dom, w którym też mogą zdalnie pracować.

Porównywanie lokaty z condo jest trochę abstrakcyjne, bo to są dwa różne produkty.

Jeśli komuś zależy głównie na płynności, to nie zdecyduje się na condo – tłumaczy Jacek Tokarski, właściciel butikowej agencji doradczej HIDA – Hotel Investment & Development Advisory.

Problem z inwestycjami w condo polega m.in. na tym, że często porównuje się je do lokat bankowych.

Opłacalność condo należy rozpatrywać co najmniej w perspektywie pięciu lat.

- W prostym rachunku wygląda to tak, że skoro lokata daje ok. 7 proc. zysku, a condo ok. 6 proc., to pozornie wydaje się, że lepiej ulokować gotówkę w banku. Tymczasem, przy tej inflacji, to tak naprawdę oznacza minus 8 proc. w skali roku – wylicza Jacek Tokarski, właściciel butikowej agencji doradczej HIDA – Hotel Investment & Development Advisory.

Condo na rynku wtórnym: lokale znikają natychmiast

Dodaje, że oczywiście nie można zaklinać rzeczywistości twierdząc, że nieruchomości zawsze będą dawały rosnące zyski, bo to nieprawda.

- Jednak w długofalowej perspektywie to korzystna inwestycja, choć zdarzają się także korekty. Na pewno, jeśli komuś zależy głównie na płynności, to nie zdecyduje się na condo – tłumaczy Jacek Tokarski.

Jego zdaniem w ogóle porównywanie lokaty z condo jest trochę abstrakcyjne, bo to są dwa różne produkty. Przede wszystkim condo musi najpierw zostać zbudowane, więc inwestor nie zarabia od razu. Mało tego - dopóki budynek nie powstanie, raczej nie sprzeda swojego lokalu. Poza tym opłacalność condo należy rozpatrywać co najmniej w perspektywie pięciu lat.

Condo musi najpierw zostać zbudowane, więc inwestor nie zarabia od razu. Dopóki budynek nie powstanie, raczej nie sprzeda swojego lokalu.

- Ono ma więc trochę mniejszą płynność. Oczywiście w dobrze działających condo na rynku wtórnym lokale znikają natychmiast. Bardzo często odkupują je deweloperzy, bo nie mają presji na szybkie zbycie, a mogą je ponownie z zyskiem sprzedać – opisuje Jacek Tokarski.

Pandemia mocno podkręciła ten rynek condo

Przyznaje, że w poprzednich dwóch latach sprzedawało się w tym sektorze wszystko i wszędzie. Skończyło się to mniej więcej na początku tego roku. Co ciekawe, pandemia mocno podkręciła ten rynek. Zwłaszcza apartamenty wakacyjne sprzedawały się niemal na pniu, bo inwestorzy traktowali je jak dom, w którym też mogą zdalnie pracować.

- Ten trend właściwie stworzył nowy sektor tzw. drugich domów, które często - dla pracujących w trybie home office lub hybrydowym – stały się podstawowym adresem zamieszkania – wyjaśnia Jacek Tokarski, właściciel butikowej agencji doradczej HIDA – Hotel Investment & Development Advisory.

Zepchnęły tym samym na drugi plan wielkomiejskie mieszkanie, które służy teraz do tymczasowych pobytów związanych z pracą.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl