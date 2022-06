Jakie wakacje planują Polacy i ile za nie zapłacą? Sprawdzamy razem z Olx

Nieco ponad połowa ankietowanych planuje w tym roku wakacje.

Wyjazd nad morze preferują przede wszystkim osoby bardzo młode, do 24. roku życia, nastawione na wypoczynek i zabawę.

Osoby w wieku od 35 do 54 lat wybierają głównie wyjazd w góry.

Respondenci zostali zapytani o to, czy zamierzają w tym roku wyjechać na urlop (wyjazd z przynajmniej 1 noclegiem). Okazuje się, że nieco ponad połowa ankietowanych (51 proc.) planuje w tym roku wakacje. Jednak co czwarty badany (25 proc.) rezygnuje z wyjazdu. Może to wynikać z wysokiej inflacji i wciąż rosnących cen. Z planów wakacyjnych rezygnują przede wszystkim osoby bezrobotne i osoby mieszkające na wsi.

Na pytanie dotyczące tego, gdzie zamierzają wyjechać, ankietowani najczęściej wybierali: morze (32 proc.), góry (25 proc.), jezioro/rzekę (17 proc.).

Kierunek wyjazdu urlopowego Polaków

Chęć wypoczynku na łonie natury potwierdzają również dane serwisu OLX. W maju 2022 roku najczęściej wyszukiwanymi hasłami w kategorii Noclegi były: dom nad jeziorem, domek, dom nad morzem, agroturystyka i domek letniskowy.

Jak wynika z przeprowadzonego badania respondenci spośród obiektów noclegowych wybierali pensjonaty (21 proc.) oraz cieszące się coraz większą popularnością apartamenty i kwatery prywatne (19 proc.). Na apartamenty, kwatery prywatne oraz pensjonaty decydowały się głównie osoby, które na wyjazd chcą przeznaczyć kwotę od tys. do 5 tys. zł.

Hotele (23 proc.) były wybierane przez urlopowiczów zamierzających wydać na ten cel większą kwotę (ponad 5 tys. zł).

Do rzadziej wybieranych obiektów noclegowych należą schroniska, prywatne domki letniskowe, kempingi oraz motele czy hostele.

O wyborze miejsca noclegowego decyduje cena

O wyborze miejsca noclegowego decyduje przede wszystkim cena (62 proc.). Ważne jest również to, żeby był odpowiedni stosunek ceny do atrakcyjności danego obiektu. Co jeszcze jest istotne? Około 43 proc. ankietowanych wskazało na dobrą lokalizację (43 proc.) oraz znajdujące się w pobliżu atrakcje turystyczne (32 proc.). Dla 30 proc. badanych na wybór miejsca noclegowego wpływa także bliskość natury.

Ile Polacy zapłacą za wakacje 2022?

Na pytanie: „Co musi znajdować się w obiekcie” aż 64 proc. badanych odpowiedziało, że prywatna łazienka. Według 40 proc. ankietowanych konieczne jest również Wi-Fi, a dla 35 proc. wyżywienie. Są to 3 najczęściej zaznaczane odpowiedzi.

Z kolei w serwisie OLX w kategorii Noclegi jedną z najczęściej wyszukiwanych w maju fraz związanych z dodatkowym elementem wyposażenia było jacuzzi. Osoby wyszukujące obiektów noclegowych zwracają również uwagę na możliwość wykorzystania bonu turystycznego – fraza ta została wpisana w samym maju blisko 12 tys. razy.

Zdecydowana większość badanych samodzielnie organizuje swój wyjazd, głównie przez internet (55 proc.). Część osób kontaktuje się bezpośrednio z miejscem noclegowym (27 proc.). Niespełna co dziesiąty badany Polak (9 proc.) polega na innych (znajomych/rodzinie), którzy jadą wraz z nim i zajmują się organizacją wyjazdu. Jedynie 6 proc. osób polega na instytucjach zewnętrznych, a 4 proc. wykupuje wycieczkę za pośrednictwem biura podróży (są to głównie osoby wybierające się za granicę).

Dlaczego Polacy decydują się na urlop w kraju?

Najczęstszym powodem, dla którego Polacy wybierają urlop w kraju, jest łatwość dojazdu (48 proc.). Znaczna część osób, głównie w wieku 55 lat i więcej, preferuje dojazd na miejsce własnym samochodem lub pociągiem. Ta kwestia jest szczególnie ważna w przypadku wyjazdów krótkookresowych.

Czego potrzebują Polacy na wakacjach?

Ponad 1/3 badanych (35 proc.) wskazała, jako powód wakacji w Polsce, bogactwo lokalnych atrakcji turystycznych, zabytków i krajobrazów, natomiast co czwarty ankietowany zaznaczył niższe ceny niż za granicą oraz chęć wspierania polskiej gospodarki.

A ofert internetowych o najmie obiektów noclegowych w kraju jest jeszcze całkiem sporo. Najwięcej ogłoszeń w serwisie OLX w kategorii Noclegi w maju tego roku dotyczyło województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego.

Oferty z tych trzech województw w samym maju wyświetlono blisko 5,5 mln razy.

Jaką kwotę Polacy zamierzają przeznaczyć na wakacje?

Najwięcej ankietowanych (54 proc.) chce wyjechać na urlop trwający od 4 do 7 dni. Są to najczęściej osoby mieszkające na wsi lub w małych miastach oraz osoby w wieku od 25 do 44 lat. Blisko 1/4 badanych (23 proc.) wybiera się na wypoczynek od 8 do 14 dni. Na takie wyjazdy decydują się osoby z wyższym wykształceniem oraz z wyższymi dochodami. Zaledwie 3 proc. osób planuje urlop trwający 15–30 dni i 1 proc. osób więcej niż 30 dni. Są to częściej osoby starsze, przebywające na emeryturze i posiadające więcej czasu wolnego.

Ponad połowa ankietowanych zapytanych o to, jaką kwotę planuje przeznaczyć na wyjazd, wybrała odpowiedź między tys. a 5 tys. zł, głównie na wyjazdy tygodniowe. Osoby wyjeżdżające na 2 tygodnie i dłużej są w stanie przeznaczyć więcej niż 5 tys. zł. Na wyjazdy weekendowe i trwające nie dłużej niż tydzień respondenci planują wydać do tys. zł.