Jakub Przybyła nowym dyrektorem hotelu Katowice

Od lutego Jakub Przybyła został dyrektorem hotelu Katowice, należącego do grupy kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego. Z PHH związany jest od lipca 2019 r., gdzie do stycznia 2020 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora hotelu Moxy Katowice Airport w Pyrzowicach.

Jakub Przybyła jest absolwentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego. W latach 2001 – 2004 pracował w Hotelu Ibis Zabrze początkowo jako recepcjonista, a później został kierownikiem recepcji. Przez kolejne lata pełnił funkcję kierownika działu sprzedaży, po czym kierownika części hotelowej Novotelu Centrum w Katowicach, a następnie dyrektora hoteli: Novotel Malta w Poznaniu, Mercure w Opolu, Hotel Szafran w Czeladzi oraz Golden Tulip Magnus w Bystrej. W lipcu 2019 r. Jakub Przybyła objął stanowisko zastępcy dyrektora hotelu Moxy Katowice Airport oraz brał udział, jako wsparcie merytoryczne oraz szkoleniowe w otwarciu hotelu Moxy Poznań Airport.

- W związku z planami rozwoju hotelu Katowice jestem przekonany, że osoba z takim doświadczeniem operacyjnym jak Jakub Przybyła będzie niewątpliwym wzmocnieniem dla hotelu. Jestem przekonany, że w szybkim czasie Kuba będzie mógł wykazać się zarówno swoimi umiejętnościami operacyjnymi jak i zarządzania zasobami ludzkimi, które będą miały wpływ na zwiększenie pozycji hotelu Katowice na rynku - mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Hotel Katowice położony jest w samym sercu miasta Katowice w bezpośrednim sąsiedztwie katowickiego Spodka, Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Położenie hotelu Katowice umożliwia swobodny dostęp do kluczowych punktów aglomeracji: zabytków kultury, centrów handlowych, rozrywkowych i naukowych. Obiekt dysponuje 161 pokojami oraz 4 salami konferencyjnymi pozwalającymi na przeprowadzenie spotkań biznesowych dla kilku osób, jak również dużych konferencji do 150 uczestników. Polski Holding Hotelowy ma ambitne plany modernizacyjne dla hotelu Katowice. Obecnie trwają przygotowania do tego projektu, a ich ogłoszenie planowane jest pod koniec I kwartału 2020 roku.