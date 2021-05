Jan Wróblewski: Hotelarze chcą sprzedać hotele, bo są przerażeni ogromem swoich strat

Oburzające jest to, że się stawia krzyżyk na polskiej turystyce. Bankructw jeszcze tak dużo nie ma, ale widać sporo ofert sprzedaży hoteli. Hotelarze szukają kupców, bo są zdesperowani, rozgoryczeni i sfrustrowani ogromem swoich strat. Jeszcze gdy słyszą, że mają się przebranżowić, to czują się jakby im ktoś rzucał betonowe koło ratunkowe - uważa Jan Wróblewski, współwłaściciel Zdrojowa Invest & Hotels.

Na początku lipca tego roku Zdrojowa otworzy Radisson Resort Kołobrzeg, którego budowę właśnie kończy.

Podczas majówkowego weekendu hotele były zamknięte, więc kwitła szara strefa. Poza tym Polacy dali zarobić hotelarzom za granicą, a loty były promowane przez rodzime linie. To niekorzystne – uważa Jan Wróblewski, współwłaściciel Zdrojowa Invest & Hotels.

8 maja Zdrojowa raczej nie otworzy hotelu Radisson Blu Resort w Świnoujściu, ponieważ jest on za duży. Na razie ruch turystyczny odradza się jedynie w weekendy, a to za mało.

Jak Zdrojowa szykuje się na wielkie otwarcie hoteli 8 maja? Po tylu miesiącach zamknięcia to chyba dobra nowina?

Jan Wróblewski, współwłaściciel Zdrojowa Invest & Hotels: Nie nazwałbym tego ani wielkim otwarciem, ani dobrą nowiną. Możemy pracować pod warunkiem 50-procentowego obłożenia. To jak praca za połowę wynagrodzenia - nikogo nie ucieszyłaby. W niektórych naszych obiektach mamy salony spa i baseny. One też nie mogą do końca pracować normalnie. Tymczasem zakłady fryzjerskie na ulicy mogą. Pytam się, gdzie jest logika we wprowadzaniu tych obostrzeń. Poza tym zamknięcie hoteli miało zmniejszyć tylko mobilność Polaków, bo wszystkie badania potwierdzają, że w hotelach ludzie się nie zarażają. Tu też restrykcje okazały się chybione, bo wszyscy widzieliśmy tłumy podczas weekendu majowego w miejscowościach wypoczynkowych. Hotele były zamknięte, więc kwitła szara strefa. Poza tym Polacy dali zarobić hotelarzom za granicą, a loty były promowane też przez rodzime linie. To niekorzystne.

Czy 8 maja wszystkie swoje obiekty otworzycie?

