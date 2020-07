Jeden z wykonawców Suntago nie chce zapłacić za budowę parku

Budowa Suntago zakończyła się w lutym 2020, ale firmy ciągle czekają na przelewy od jednego z największych wykonawców parku Suntago. Do kilku z nich dotarł portal money.pl. Z szacunków wynika, że może chodzić nawet o 50 milionów złotych, poszkodowanych jest przynajmniej kilkanaście firm plus ich podwykonawcy.

Podczas budowy Suntago rolę wykonawcy generalnego pełnił po części inwestor - Global Parks of Poland, po części zaś izraelska firma Electra. I – jak wynika z informacji money.pl – to właśnie ona winna jest wykonawcom pieniądze.

Suntago to flagowa część kompleksu Park of Poland. Wodny park został otwarty pod koniec lutego 2020 roku. Budowa kosztowała ok. 150 mln euro.