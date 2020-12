Jedna z najpopularniejszych turystycznych atrakcji Łodzi w przebudowie

Już wiosną 2021 roku mieszkańcy Łodzi i turyści będą mogli przespacerować się przebudowanym i powiększonym pasażem Róży, który zyska połączenie z ul. Zachodnią i placem Wolności. Powierzchnia rozbudowanego pasażu będzie mieć blisko 3100 m kw., z czego różnorodna zieleń zajmie ok. 700 m kw. Rozbudowa pasażu w kierunku placu Wolności oraz ul. Zachodniej, oprócz stworzenia zielonej enklawy, ma również ułatwić pieszym poruszanie się w tym rejonie śródmieścia Łodzi.

– Pasaż Róży to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Łodzi. Potwierdził to nawet wielki plebiscyt Google, w którym osoby korzystające z aplikacji oceniały największe atrakcje w polskich województwach. Za najlepszą w Łódzkiem uznano właśnie nasz pasaż. W ramach programu rewitalizacji powiększamy to niezwykłe miejsce. Rozbudowa pasażu Róży wkroczyła niedawno w kolejny etap – urządzamy zieleń. Do niesamowitej atrakcji, jaką jest przepiękna instalacja Joanny Rajkowskiej dodamy wspaniałe tło – duże drzewa i setki krzewów. Często wydaje się nam, że nowe nasadzenia to młodziutkie, nieduże rośliny. Proszę nie ulegać temu złudzeniu. Sadzimy też spore okazy, 20, 30, a nawet 40-letnie, jak niedawno na ul. Lipowej. Tutaj też wybraliśmy duże drzewo – 30-letni wiąz górski. Obok niego posadzimy 12 drobnoowocowych grusz. Skoro rozbudowujemy pasaż imienia Róży, to dobierając krzewy zdecydowaliśmy się na róże w ośmiu różnych odmianach. Kiedy dodamy do tego obsadzone pnączami pergole i ławki dostajemy w efekcie przepiękną przestrzeń do wypoczynku i zwiedzania. Pasaż będzie większy i będzie można do niego wejść z trzech różnych stron, a nie, jak dotychczas, jedynie od strony ul. Piotrkowskiej 3. Po rozbudowie połączy on najważniejszą, łódzką ulicę z placem Wolności i ul. Zachodnią. W ten sposób powstał kameralny, przepiękny i zielony zakątek w samym centrum miasta, do którego będziemy mogli Państwa zaprosić już w przyszłym roku – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Miasta Łodzi

W pasażu Róży zakończyły się już roboty związane z przebudową instalacji sanitarnej. Dobiega końca układanie sieci elektrycznej. Rozpoczęły się także prace brukarskie przy układaniu nawierzchni z płyt granitowych. Nawierzchnia pasażu będzie wykonana z granitu podobnego to tego z ul. Piotrkowskiej. Dla wygody spacerowiczów schody między ul. Piotrkowską a ul. Zachodnią zostaną zniwelowane.