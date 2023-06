Gigantyczne miasteczko pracownicze powstało w Płocku z 2,5 tys. kontenerów o łącznej powierzchni 37 tys. mkw. Na terenie 7,8 ha stoi 14 hoteli dla 6 tys. osób. Jest stołówka i pralnia. W planach – boisko do koszykówki i krykieta.

Budowę kompleksu obiektów zakończono w zaledwie pięć miesięcy. Mieszkańcy miasteczka będą mieć bezpłatne wi-fi.

W miasteczku znajdują się pomieszczenia: ochrony, policji, administracji oraz budynki techniczne: autonomiczna hydrofornia, przepompownia ścieków, zespół agregatów.

W 14 hotelach zamieszka 6 tys. pracowników. W projekcie mieści się stołówka z czterema salami konsumpcyjnymi i zapleczem kuchennym na 2 tys. osób.

Budowę kompleksu obiektów zakończono w zaledwie pięć miesięcy. Mieszkańcy miasteczka będą mieć bezpłatne wi-fi. Fot. modularsystem.pl.

Hotele pracownicze – łącznie 14 budynków, stołówka, pralnia, pomieszczenia dla policji, stanowisko dla karetki pogotowia ratunkowego, tereny zielone czy planowane boiska do koszykówki i krykieta składają się na kompleks mieszkalny w Płocku, który jest gotowy do zasiedlenia.

Hotele pracownicze – łącznie 14 budynków, stołówka, pralnia, pomieszczenia dla policji, stanowisko dla karetki pogotowia ratunkowego, tereny zielone czy planowane boiska do koszykówki i krykieta składają się na kompleks mieszkalny w Płocku, który jest gotowy do zasiedlenia. Fot. modularsystem.pl.

Mieszkania z kontenerów w Płocku

Do budowy miasteczka pracowniczego wyprodukowanych zostało około 2,5 tys. kontenerów. Realizację zakończono w zaledwie pięć miesięcy.

Miasteczko posiada kompleksowe zaplecze do mieszkania i wypoczynku wraz ze stołówką gwarantującą całodzienne wyżywienie, pralnią czy miejscami zielonymi do wypoczynku i aktywnej rekreacji. Planowana jest wkrótce także budowa boisk do koszykówki i krykieta.

Do budowy miasteczka pracowniczego wyprodukowanych zostało około 2,5 tys. kontenerów. Fot. modularsystem.pl.

Nad bezpieczeństwem osób mieszkających na jego terenie czuwać będzie Orlen Ochrona, a stacjonująca na stałe karetka pogotowia z zespołem medycznym zagwarantuje udzielenie natychmiastowej pomocy mieszkańcom miasteczka. Dodatkowo, przy miasteczku pracowniczym znajdują się pomieszczenia do dyspozycji policji, która ma pełnić całodobową służbę.

Miasteczko dla zagranicznych pracowników

Miasteczko powstało dla zagranicznych pracowników zatrudnionych przy budowie kompleksu Olefin III – największej od 20 lat inwestycji petrochemicznej w Europie, powstającej na terenie rafinerii w Płocku.

Miasteczko powstało dla zagranicznych pracowników zatrudnionych przy budowie kompleksu Olefin III – największej od 20 lat inwestycji petrochemicznej w Europie, powstającej na terenie rafinerii w Płocku. Fot. modularsystem.pl.

Realizatorami tej inwestycji są Hyundai Engineering – Técnicas Reunidas oraz Zurad wraz z partnerem Modular System. W szczycie robót na terenie kompleksu pracować ma ok. 13 tys. osób, w tym 6 tys. obcokrajowców (Koreańczyków, Hiszpanów, Hindusów, Malezyjczyków, Pakistańczyków, Turków, Filipińczyków oraz Turkmenistańczyków).

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl