Od koncertu duetu Kwiat Jabłoni po konferencję klimatyczną PRECOP 28 – PTWP Event Center dba o to, żeby dawać preteksty do spotkań na żywo w MCK i Spodku. 31 sierpnia br. zaprezentowano ramówkę wydarzeń zaplanowanych na sezon jesienno-zimowy.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK) to nowoczesny, oddany do użytku w 2015 roku, obiekt łączący funkcje: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową.

MCK, z charakterystycznym dachem pokrytym trawą i tworzącym zieloną dolinę – popularne miejsce spotkań mieszkańców regionu – przeznaczony jest dla 15 tys. użytkowników.

MCK posiada halę wielofunkcyjną o powierzchni 8,1 tys. metrów kwadratowych, salę audytoryjną dla 600 osób, trzy sale balowe oraz 26 sal konferencyjnych na 38 tys. metrów kwadratowych.

Pierwsze dwa kwartały 2023 roku to dla Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka dynamiczny powrót do działalności w pełnym wymiarze. Jak mogli przekonać się uczestnicy konferencji ramówkowej, plany na kolejne półrocze przedstawiają się równie optymistycznie.

– Obok codziennej dostępności obiektów przed nami w sezonie jesienno-zimowym ponad 60 wydarzeń specjalnych, wśród nich m.in. eventy targowo-konferencyjne czy kulturalno-rozrywkowe. Staramy się udowadniać co sezon, że Katowice zasługują na nazwę Miasta Muzyki, a już niedługo – Miasta Nauki. To między innymi za sprawą wydarzeń odbywających się w naszych obiektach stolica Metropolii jest mekką siatkówki, szachów czy e-sportu – powiedział Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center, spółki zarządzającej obiektami.

Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center, spółki zarządzającej obiektami. mat.pras.

Mamy 122 dni do końca roku i myślę, że każdy dzień może być okazją, żeby przyjść do Spodka i do Międzynarodowego Centrum Kongresowego i zobaczyć, posłuchać, posmakować, doświadczyć czegoś ciekawego – powiedział Marcin Stolarz.

MICE tworzy markę Katowic

W konferencji zapowiadającej sezon jesienno-zimowy 2023 wziął udział Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice, które z zarządcą obiektów współpracuje już 8. rok.

– Liczba wydarzeń, które już odbyły się w tym roku i które przed nami to wielki sukces nas, jako Miasta, ale przede wszystkim firmy, która zarządza Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Nie należą one do łatwych obiektów, ponieważ konkurencja jest bardzo duża, w szczególności, jeśli mówimy o możliwości przyciągania tych imprez, które zrzeszają uczestników z całego świata, a które odbywają się też w Katowicach. Cieszy mnie tak liczna różnorodność, od spotkań na tarasach aż po wielkie wydarzenia, podczas których dyskutuje się o przyszłości polityki, czy o wyzwaniach naszego świata. Te wszystkie wydarzenia, które dzieją się w Katowicach, składają się na tworzenie pewnej marki, która przyciąga inwestorów, która przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy w Katowicach i perspektyw dla młodego pokolenia – mówił prezydent Katowic Marcin Krupa.

Organizowane w obiektach wydarzenia nie pozostają bez wpływu na wizerunek i gospodarkę Katowic i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zwracał na to uwagę prezes Grupy PTWP, Wojciech Kuśpik.

– Według raportu dr. Krzysztofa Cieślikowskiego (doktora nauk ekonomicznych, adiunkta na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką, AWF Katowice), goście wydarzeń w Katowicach zostawiają w mieście około 200 mln zł rocznie. My zbadaliśmy, ile pieniędzy zostawiają tutaj organizatorzy wydarzeń w naszych obiektach – to ponad 300 mln zł w skali roku. Branża MICE wpływa na inwestycje hotelowe czy biurowe. Inwestorzy podkreślają, jak ważna dla ich potencjalnych pracowników jest oferta czasu wolnego, szczególnie w przypadku tych firm, na których zależy regionowi – innowacyjnych czy z obszaru branży kreatywnej - mówił Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP. mat.pras.

Organizowane przez nas eventy mają ogromny efekt promocyjny, tylko jedna impreza, Europejski Kongres Gospodarczy, przyniosła ekwiwalent medialny na poziomie 178 mln zł. Goście, którzy przyjeżdżają na kongresy, wracają do Katowic na festiwale czy też w celach turystycznych – dodał Wojciech Kuśpik.

Jak na Miasto Muzyki przystało

Na koncertach w Spodku wychowały się całe pokolenia – w sezonie jesień/zima na kultową scenę wracają wykonawcy, których dobrze zna spodkowa publiczność: Katarzyna Nosowska i HEY, Kazik Staszewski i KULT czy Lady Pank. Nie zabraknie także stałych imprez cyklicznych, jak festiwale Rawa Blues i MAYDAY Poland. Koncertować będą tutaj także Steczkowska, Kukulska, Szpak i Skawiński w ramach wydarzenia „Tribute to…” czy Till Mindemann. Przed publicznością wiele emocji z pogranicza muzyki i filmu podczas widowisk: Visual Concert, The Legend of Rock Symphonic, Gali Muzyki Filmowej z Filharmoną Śląską.

Nowa ramówka eventowa w Spodku i MCK, mat.pras.

O tym, jak ze Spodka uczynił kolejną scenę dla swojej orkiestry, opowiadał Adam Wesołowski, dyrektor Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

– Spodek stał się naszą drugą sceną, bo scena Filharmonii Śląskiej stała się świątynią muzyki klasycznej, a zainteresowanie muzyką filmową jest równie spore. Stąd pomysł, żeby pojawiać się na scenie Spodka w każdym sezonie z trzema projektami. W ramach jednego z nich przed nami m.in. współpraca z Marcinem Wyrostkiem, który zaprosi na scenę naszych rodzimych śląskich artystów szeroko pojętej branży popowej. Gala Muzyki Filmowej to spektakl, do którego zapraszamy aktorów z Teatru Śląskiego, ale też artystów z innych branż, m.in. iluzjonistów, żeby pokazać coś więcej niż tylko muzykę, która oczywiście jest trzonem. Z kolei Game Music Concert to ukłon w stronę nowych mediów i nowinek technologicznych – powiedział Adam Wesołowski.

Adam Wesołowski, dyrektor Filharmonii Śląskiej w Katowicach. mat.pras.

W sprzedaży są już bilety na spodkowe wydarzenia w 2024 roku, m.in. na koncertz okazji jej 30-lecia na scenie. Młodsi odbiorcy będą się bawić na koncertach nagrodzonego Złotym Słowikiem duetu Kwiat Jabłoni oraz grupy popularnych polskich influencerów, występującej pod szyldem Genzie, która zagra kolejny raz – dla odmiany – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. MCK, który gościł już pod swoim dachemczy, wyrósł na ważną scenę na muzycznej mapie Polski. Jeszcze w 2023 roku rozbrzmiewać będzie dźwiękami koncertów wytwórni DOPEHUSE, Kacperczyka i Tre Voci.

– Zaplanowany na listopad koncert w Katowicach będzie elementem trasy, która odbędzie się niedługo po wydaniu naszego trzeciego albumu „Pokaz slajdów”. Zagramy znaczną część materiału z tego albumu, przygotowujemy też nowe aranżacje naszych starszych utworów. Po raz pierwszy przywieziemy ze sobą własną scenę i znacznie więcej scenografii niż dotychczas. Nie każda hala, w której występujemy, ma takie możliwości, jak Spodek, więc zaprezentujemy w Katowicach maksimum tego, co szykujemy. Na scenie pojawi się z nami aż 14. muzyków i gości. Naszym marzeniem jest, żeby wszyscy śpiewali z nami, żebyśmy wspólnie tworzyli ten koncert. Wśród kilku miast ulubionych przez nas ze względu na publiczność są właśnie Katowice – mówili Katarzyna Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz z duetu „Kwiat Jabłoni”.

Katarzyna Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz z duetu „Kwiat Jabłoni”. mat.pras. W sportowym duchu

Po dużych wydarzeniach, jak Mistrzostwa Świata Siatkówki i Piłki Ręcznej, zarządca obiektów kontynuuje spotkania dla miłośników różnych dyscyplin. Przed fanami sportowych emocji m.in.: Turniej Piłki Halowej Spodek SuperCup czy X Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. To właśnie w Spodku Górnik Zabrze wystąpi w roli gospodarza w Lidze Europy Piłki Ręcznej. Jesienią startuje także nowy sezon hokejowy z Mistrzem Polski GKS Katowice.

Na horyzoncie czekają natomiast przygotowania do Pucharu Świata Karate Kyokushin czy Mistrzostw Europy w koszykówce FIBA EuroBasket 2025.

Mekka kultury i rozrywki

Kalendarz wydarzeń w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym cechuje duża różnorodność, trafiająca w rozmaite potrzeby i zainteresowania – od religijnego widowiska muzycznego Maryja, poprzez Targi Ślubne, aż po Richtig Śląski Kabareton. Niesłabnącym entuzjazmem cieszą się też widowiska multimedialne – 2023 rok zakończy Beksiński.Live, a 2024 rozpoczną Lord of the Rings i Anime Sympho Show. Obiekty świetnie sprawdzają się też, jako sale warsztatowe i taneczne, o czym będzie można przekonać się podczas drugiego międzynarodowego festiwalu salsy w skali roku – tym razem będzie to el Sol Festival, który przenosi się do Katowic z Warszawy.

– Pokładamy duże nadzieje w związku z Katowicami, ponieważ przestrzeń MCK pozwala nam się rozwijać przez kolejnych parę lat bez ograniczeń. Przed pandemią mieliśmy 5 tys. uczestników, w tym roku liczymy na tyle samo, a zakładamy, że będziemy mogli rozwinąć się nawet do 20 tys. Jeśli skończy nam się miejsce w MCK, jest jeszcze jest Spodek. Na Festiwal el Sol przyjeżdżają uczestnicy z 82. państw, ze wszystkich kontynentów, których łączy wspólna pasja, jaką jest taniec. 3 dni zajęć, 62 godziny warsztatów tanecznych, pokazy, konkursy dla wschodzących gwiazd, konkursy tańca improwizowanego, kilkanaście godzin tańca na czterech parkietach – tak wyglądać będzie festiwal – zapowiedziała Anna Chagowska, dyrektora festiwalu el Sol.

MCK rozwija się także jako scena impresaryjna dla spektakli – w 2023 roku zagrano tutaj już 8 przedstawień, a do końca roku czeka jeszcze 10 pokazów z gwiazdorską obsadą, m.in. „Kobieta, która ugotowała męża”, „Szalone nożyczki”, „Dobrze się kłamie” czy „Ślub doskonały”. Duży sukces odnotowują Śląskie Targi Książki czy festiwal Planszówki w Spodku, których w nadchodzącym kwartale można spodziewać się ponownie.

– Planszówki w Spodku rozwijają się od lat, od bardzo małej imprezy na fragmencie antresoli Spodka, poprzez cały Spodek, a w tym roku wychodzimy do MCK, będziemy mieć dwa obiekty. Kiedy zaczynaliśmy, przyciągaliśmy ok. kilkunastu wystawców i nieco ponad 2 tys. uczestników, w tym roku będzie to ponad 60. wystawców, a spodziewamy się ok. 8 tys. uczestników. To aktualne największa i najlepsza impreza z planszówkami w Polsce. Podczas wydarzenia będą setki gier do wypróbowania, od prostych początkujących, po wielogodzinne strategie. Hobbyści, którzy przyjeżdżają tu z całej Polski, będą mogli zagrać w premiery, przetestować prototypy, zobaczyć nowości wydawnicze, wziąć udziały w turniejach rangi mistrzów Polski – już za tydzień zapraszam do gry – mówił Łukasz Piechaczek, pomysłodawca planszówek w Spodku.

Kalejdoskop konferencyjno-kongresowo-targowy

Do końca roku zaplanowano w MCK i Spodku wiele wydarzeń biznesowych, w tym kilka o międzynarodowych charakterze. Katowice po raz pierwszy będą gościć konferencję MicroTAS. W obiektach odbędą się także: Konferencja klimatyczna PRECOP 28, 7. Stormwater Poland – konferencja dotycząca wód opadowych, TOOLEX Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki, Konferencja Nowy Przemysł 4.0, Infoshare DEV Konferencja dla Ekspertów i Pasjonatów branży IT, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 13. Forum Promocji Turystycznej, Śląskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu, Kongres Oświaty Katowice, Śląski Festiwal Nauki, Tattoo Konwent Katowice czy Targi Jedyne w Swoim Rodzaju.

– Co roku w ramach szczytów klimatycznych chcemy uzgadniać globalny kompromis, który powinien wypełnić treścią Porozumienie Paryskie, zawarte w 2015 roku. W ubiegłym roku w Katowicach odbyła się 1 edycja PRECOP – spotkania przygotowawczego do szczytu klimatycznego. Najbliższy, organizowany w Dubaju, który poprzedzimy spotkaniem PRECOP 28, będzie ważny z kilku powodów, m.in. twardych negocjacji dotyczących liczenia śladu węglowego, kryzysu żywnościowego w kontekście wojny w Ukrainie czy wielkiej klimatycznej rewolucji przemysłowej. Podczas PRECOP będziemy dyskutować również o edukacji klimatycznej, skali przygotowań Polski do celów redukcyjnych, pokażemy raport dotyczący odbudowy Ukrainy, wskazujący, jaki będzie w niej udział polskiego biznesu – zapowiedział Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP).

O Śląskim Festiwalu Nauki mówił Dariusz Laska, zastępca kanclerza Uniwersytetu Śląskiego do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką.

– Śląski Festiwal Nauki jest jednym z przykładów wydarzeń, które z roku na rok rosły, rozwijały się i dziś z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że jest to największe tego typu wydarzenie w kraju i jedno z wiodących w Europie. Świadczą o tym liczby, statystyki, goście, którzy nas odwiedzają, zasięg merytoryczny i organizacyjny. Śląski Festiwal Nauki to ponad 500 tys. odbiorców w ciągu ostatnich 6. lat, obejmuje swoim zasięgiem 8 uczelni z województwa śląskiego i ponad 25 dyscyplin naukowych. Warsztaty, wykłady gości z kraju i z zagranicy, prezentacje, eksperymenty, możliwość dotknięcia eksponatów przez każdego odwiedzającego – to wszystko wpływa na popularyzację nauki. W tym roku wydłużamy festiwal o jeden dzień, trzy pełne dni od 9 do 11 grudnia spędzimy w MCKu. Tegoroczny festiwal będzie równocześnie galą otwarcia w Katowicach obchodów Europejskiego Miasta Nauki 2024 – zapowiadał Dariusz Laska.

Dużą grupę stanowić będą wydarzenia z sektora medycznego, w tym m.in.: 48. Ogólnopolskie Dni Endoskopowe, 29. Ogólnopolska Sesja Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych, 31. Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 2. Międzynarodowy Kongres Ginekologii Operacyjnej czy Konferencja Zdrowia Publicznego oraz Centralny Klub Pacjenta w Katowicach. O tym ostatnim wydarzeniu zaplanowanym w MCK na wrzesień mówili obecni na konferencji poświęconej ramówce przedstawiciele American Heart of Poland.

– Serce American Heart of Poland 20 lat temu zaczęło bić na Śląsku. To właśnie tutaj chcemy rozmawiać o zdrowiu oczami pacjenta, dlatego głównymi interesariuszami naszego wydarzenia będą właśnie pacjenci. W mocnym gronie decydentów będziemy dyskutować o jakości i dostępności w systemie ochrony zdrowia i o tym, jak je poprawić – zapowiedział Paweł Kaźmierczak, dyrektor ds. medycznych, członek zarządu Grupy American Heart of Poland.

– Będziemy rozmawiać o zdrowym stylu życia, o aktywności fizycznej, o motywacji do wprowadzania zdrowych nawyków. Przygotowaliśmy prelekcje znanych osób ze świata medycyny, będą z nami prof. Andrzej Bochenek, ale także dj Vika, Robert Korzeniowski, czyli osoby ze świata sportu i rozrywki. Na uczestników będą czekały bezpłatne badania profilaktyczne. Mam nadzieję, że to wydarzenie wpisze się w kalendarz cyklicznych imprez w MCK – mówiła Katarzyna Kucia-Garncarczyk, prezeska Fundacji z Sercem do Pacjenta Grupy American Heart of Poland.

Przestrzeń dla lokalnej społeczności

Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek przyciągają odwiedzających nie tylko podczas organizowanych w ich przestrzeniach wydarzeń. Celem zarządcy jest, aby obiekty były stale blisko mieszkańców, jako miejsca ich codziennych aktywności. Czy będzie to lodowisko, czy sala gimnastyczna, dmuchańce czy zwiedzanie Spodka – infrastruktura obiektów jest otwarta na różne grupy i potrzeby. W to podejście wpisuje się także kończące swój szósty sezon na tarasach obiektów Centrum Kato, animujące życie towarzysko-kulturalne w Strefie Kultury przez wiosenno-letnie miesiące czy Katowicki Klub Kolacyjny serwujący wariacje na temat kuchni śląskiej przygotowywane przez cenionych szefów kuchni, którego kolejna odsłona już 30 września.

W 2022 Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w ramach 440. wydarzeń odwiedziło 750 tysięcy gości. Wyniki I półrocza tego roku – 521 tys. odwiedzających i 234. wydarzeń oraz bogaty program na II półrocze pozwalają przewidywać, że 2023 będzie dla obu obiektów rekordowy.

