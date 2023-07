Spekulacji było wiele, ale właściciele pięciogwiazdkowego Hotel Gołębiewski Pobierowo w końcu zapowiadają: otwarcie w październiku tego roku. Zaznaczają jednak, że jest warunek. Pracownicy dodają kolejne.

Jak ustalił portal PropertyNews.pl, finansowanie inwestycji w Pobierowie uruchomiło jakiś czas temu konsorcjum banków.

W efekcie, pierwsza część Hotelu Gołębiewski Pobierowo, według nieoficjalnych informacji, miała być otwarta już w tym sezonie letnim.

Do tej pory Hotele Gołębiewski apelowały o cierpliwość i śledzenie strony korporacyjnej oraz profilu facebookowego hotelu w Pobierowie.

Dziś na stronach gs24.pl zapowiedzieli, że otwarcie przynajmniej części obiektu nastąpi w październiku tego roku.

Niedawno pokazywaliśmy, jak wygląda budowa hotelu z perspektywy spacerowiczów. W obiekcie nie można było jeszcze na te wakacje rezerwować noclegów, ale ci, który je spędzają w Pobierowie, chętnie dzielą się zdjęciami z okolic powstającego hotelu.

Jest data otwarcia Hotel Gołębiewski Pobierowo

Dziś serwis gs24.pl przekazał wypowiedzi pracowników i właścicieli obiektu.

- Planujemy, że wykończoną już część hotelu otworzymy dla naszych gości w październiku — przekazali właściciele Hotel Gołębiewski Pobierowo.

Dodają jednak, że hotel czeka wciąż na różne decyzje związane z budową obiektu, który docelowo ma pomieścić 3 tys. gości w ponad tysiącu pokojów.

Pracownicy hotelu dodają, że aby przyjąć pierwszych gości, to musi działać choćby kuchnia i zaplecze do niej, a także zatrudnieni kucharze, kelnerzy, sprzątaczki. Według nich to właśnie obecnie stanowi najpilniejsze wyzwanie przed otworzeniem największego w Polsce hotelu nad Bałtykiem.

Hotel Gołębiewski Pobierowo jeszcze przed otwarciem zyskał przydomek "polskiego Dubaju". Inwestycja po przerwie ruszyła znów w tym roku, ale właściciele wciąż nie zapowiadają, kiedy rusza choćby część obiektu.

Skala nowego hotelu jest ogromna nie tylko z bliska. na kolejnych zdjęciach widać, że obiekt jest widoczny z naprawdę znacznej odległości, a jego wyższe kondygnacje widoczne są ponad otaczającymi hotel lasami.

Hotel Gołębiewski Pobierowo - budowa na finiszu - fot. PropertyNews.pl

Hotel Gołębiewski Pobierowo - budowa na finiszu - fot. PropertyNews.pl

