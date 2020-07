Jeszcze więcej luksusu w Raffles. Takiego najemcy pozazdrości Europejskiemu każdy hotel

W Europejski Boutiques, oprócz pierwszego w Polsce salonu pod szyldem Hermès, działa już flagowy salon W.KRUK, oferujący biżuterię oraz zegarki marek takich jak Rolex, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Panerai i Breitling, a także sklepy Lamarqueuse, Perfect Vision oraz autorski HE Concept Store. Razem z butikami zlokalizowanymi przy Pl. Piłsudskiego: Redford & Grant oferującym odzież, obuwie, akcesoria, i biżuterię takich marek jak Dior, Valentino, Celine, Tom Ford i Prada oraz Hermitage Boutique z wyrobami jubilerskimi i zegarkami światowych gigantów tego sektora: Audemars Piquet i Bulgari, tworzą kluczowy luksusowy hub stolicy. Do grona marek zlokalizowanych w najbardziej prestiżowym rejonie Warszawy dołącza właśnie Auto Fus Group z superluksusowymi samochodami sportowymi brytyjskiej marki McLaren.

Hotel Europejski powstał w 1857 r. z inicjatywy hrabiego A. Przeździeckiego. Jako pierwszy w Polsce, w ramach jednego obiektu oferował swoim gościom usługi hotelowe i handlowe. Mieściły się tu butiki, księgarnie, restauracje i wiele innych punktów. Europejski pełnił także rolę centrum kulturalnego i towarzyskiego. Po drugiej wojnie światowej budynek został odebrany właścicielom (spółce akcyjnej H.E.S.A.), na mocy tzw. Dekretu Bieruta i służył za siedzibę Akademii Wojskowo-Politycznej.

W 1954 r. pod przewodnictwem firmy Orbis przywrócono Europejski do pierwotnej roli. W 2005 roku, po 14 latach procesu, mającego na celu odzyskanie praw do nieruchomości, Europejski wrócił do prawowitych właścicieli. W 2018 roku obiekt przy Krakowskim Przedmieściu rozpoczął nowy rozdział swojej historii.

Dziś Europejski to kompleks, w którym funkcjonuje hotel Raffles Europejski Warsaw z luksusowymi apartamentami i pokojami o standardzie „pięciu gwiazdek plus”, przestrzeń biurowa klasy A+, a także przestrzeń butikowa „Europejski Boutiques” z licznymi sklepami luksusowych marek. W Europejskim działają także dwie restauracje - Europejski Grill i EPOKA - Long Bar, palarnia cygar Humidor, cukiernia Lourse’a, fitness club, SPA oraz podziemny parking dla 85 aut. Europejski to także dom sztuki.