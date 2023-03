Grupa Hard Rock International poinformowała o nawiązaniu współpracy promocyjnej z Lionsgate, studiem filmowym i telewizyjnym stojącym za legendarną serią thrillerów John Wick.

Hard Rock International i Lionsgate wprowadzają elementy świata Johna Wicka, które pozwolą fanom „żyć jak Wick”.

Wśród tych możliwości jest szansa na wygranie garnituru szytego na miarę przez Paco Delgado, nominowanego do Oscara® kostiumologa Johna Wicka, bilety na premierę, imprezy dla VIP-ów na czerwonym dywanie oraz wyjątkowe atrakcje kulinarne.

Zwycięzca będzie mógł skorzystać z ekskluzywnego pobytu i atrakcji w legendarnym apartamencie Rock Star w Hard Rock Hotel w Nowym Jorku.

- Marka Hard Rock niezwykle cieszy się z możliwości współpracy z Lionsgate przy oczekiwanej premierze filmu, ponieważ nieustannie staramy się podnosić poziom oferty rozrywkowej, która jest podstawą filozofii naszej marki - powiedział Keith Sheldon, prezes Hard Rock Entertainment dla Hard Rock International.

Biorąc pod uwagę niesamowitą interakcję między widzami, z niecierpliwością wyczekujemy na możliwość zorganizowania w naszych obiektach imprez o charakterze rozrywkowym, serwowania limitowanego menu i produktów oraz przeżyć, których nie można kupić za pieniądze, z korzyścią zarówno dla fanów Johna Wicka, jak i gości Hard Rock - dodał Keith Sheldon.

Hard Rock stwarza jednemu szczęśliwemu fanowi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Meksyku szansę na ubranie się jak sam John Wick dzięki garniturom szytym na miarę przez nagradzanego kostiumologa filmu Paco Delgado. Zwycięzca będzie mógł skorzystać z ekskluzywnego pobytu i atrakcji w legendarnym apartamencie Rock Star w Hard Rock Hotel w Nowym Jorku.

Od 15 marca do 30 kwietnia wybrane obiekty Hard Rock we wszystkich segmentach kawiarni i hoteli pozwolą fanom posmakować luksusu hotelu Continental dzięki ekskluzywnym propozycjom gastronomicznym nawiązującym do tematyki podróży, koktajli i kuchni z filmu „John Wick”. Oferta ta będzie dostępna we wszystkich lokalach Hard Rock Cafe w Ameryce Północnej i wybranych Hard Rock Cafe w Europie.

