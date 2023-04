Dyrektor Hampton by Hilton Warsaw Airport, Matthieu Carrour został doceniony przez Hilton z okazji 10-lecia pracy w międzynarodowej sieci.

Matthieu Carrour dyrektor Hampton by Hilton Warsaw Airport właśnie w tym hotelu zdobywał swoje pierwsze doświadczenie operacyjne w grupie PHH. Dalej rozwijał się w gdańskim Hampton by Hilton Airport, Renaissance Warsaw Airport Hotel, Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town, oraz Moxy Poznań Airport.

Grupa PHH współpracuje – jako franczyzobiorca – z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group oraz Hilton Worldwide. W swojej grupie PHH oprócz Hamtpon by Hilton Warsaw Airport posiada drugi bliźniaczy Hampton by Hilton Gdańsk Airport.

