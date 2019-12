Just Gym zrobiła prezent mieszkańcom i studentom w Łodzi. Niesztampowy klub w Base Camp

Klub jest usytuowany w budynku Base Camp. Just GYM kieruje swoją ofertę zarówno do mieszkańców Łodzi w tym Śródmieścia oraz studentów lokalnych uczelni.

Jest to pierwszy klub w sieci powstały w akademiku, który łączy kulturę z edukacją. Oferta Just GYM Łódź pozostaje tak samo atrakcyjna, jak w pozostałych 12 lokalizacjach sieci – mówi Paweł Ciszek Prezes Just GYM.

Trzynasty klub Just GYM to przestrzeń 2,1 tys. mkw., najnowszy sprzęt fitness marki Matrix i Escape Fitness oraz 12 stref treningowych.

- Każda lokalizacja to indywidualne podejście zarówno do sprzętu, jak i wystroju. W Łodzi postawiliśmy na elementy lokalnie bardzo widoczne w architekturze. W klubie stworzyliśmy kolejny łódzki mural o wielkości prawie 200 mkw. Jego autorem i wykonawcą jest znany muralista Otecki. Przedstawia on artystyczne spojrzenie na fitness. Chcieliśmy tym pokazać, że klub fitness nie musi być nudny i sztampowy i może nawiązywać do otoczenia - podkreśla Paweł Ciszek.