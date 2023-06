Dom Partii, później BZ WBK, dzisiaj siedziba Santander Bank Polska, a wkrótce nowy hotel. Taki jest plan przebudowy budynku przy ul. Parczewskiego 9a w Kaliszu. Czy tuż obok rewitalizowanej starówki właśnie powstaje niezwykłe miejsce?

Dom Partii został wzniesiony jako siedziba komitetów PZPR .

Przez ostatnie lata działały tu banki, w tej chwili Santander Bank Polska.

W budynku właśnie rozpoczął się remont.

Po adaptacji i zmianie funkcjonalności w Domu Partii w Kaliszu będzie hotel.

Elewacja musi zostać niezmieniona, ale wnętrza budynku można kształtować dowolnie.

Za inwestycją hotelową stoi gamingowy miliarder. Wg. tablicy informacyjnej inwestorami są: AP Marchewka Investment i Zandar Kowalczykowski.

Dawny Dom Partii przy Parczewskiego 9a w Kaliszu kusi rewelacyjną lokalizacją.

To okazały, reprezentacyjny budynek, w którym właśnie ma powstać nowy hotel. Czy zagrozi to pozycji hotelu Hampton by Hilton, który działa w dawnej fabryce fortepianów Calisia?

Dla gości to miejsce na pewno będzie okazją, by zanurzyć się w samym sercu Kalisza i w atmosferze zabytkowej części miasta.

Przyszły hotel leży w bezpośrednim sąsiedztwie malowniczego parku miejskiego i zrewitalizowanych plant.

Lokalizacja podlega ochronie konserwatorskiej, ale nadzór i opieka konserwatora dotyczy układu urbanistycznego miasta Kalisza.

Budynek, w którym właśnie zaczyna się remont jest niemal przytulony do starówki.

Kalisz: powstaje duży hotel przy starówce

Staromiejski zespół urbanistyczny Kalisza to najstarsza część miasta, lokowanego przez Bolesława Pobożnego na prawie średzkim ok. 1253 roku.

Zlokalizowany na prawym brzegu rzeki Prosny, otoczony Plantami i parkiem miejskim obszar chroniony figuruje w rejestrze zabytków od połowy lat pięćdziesiątych. Wpisu dokonano w 1956 roku.

Na podstawie przedstawionego przez inwestora projektu Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu z Delegatura w Kaliszu właśnie wydał zgodę konserwatorską na niezbędne w procesie inwestycyjnym zmiany i prace remontowe ruszyły.

Po remoncie chroniona konserwatorsko elewacja budynku pozostanie niezmieniona.

Kalisz: nowe pokoje w starym Domu Partii

Budynek powstał w roku 1952. Wzniesiono go w miejscu synagogi, położonej przy ul. Parczewskiego, którą zburzyli Niemcy podczas II wojny światowej.

Przy ulicy zwanej wówczas ulicą Nowotki powstał socrealistyczny budynek, zaprojektowany w typowy dla tej epoki sposób, z przeznaczeniem na kaliski Dom Partii.

Przez wiele lat socrealistyczna moloch służył kolejnym komitetom PZPR - od miejskiego, poprzez powiatowy, aż po wojewódzki.

Za projektanta obiektu zwyczajowo uważany był Antoni Karolak, ówczesny architekt miejski. Jednak w ostatnim czasie historycy wskazują, że swój udział w projektowaniu Domu Partii miał także Albert Nestrypke - urodzony w Kaliszu architekt i projektant, pracujący w okresie dwudziestolecia międzywojennego, którego ojciec, Karol Nestrypke, pracował jako ogrodnik w Parku Miejskim.

Po zmianie funkcji po roku 89 i po przebudowie, Dom Partii stał się siedzibą banku BZ WBK.

Modernizacja i adaptacja obiektu sprawiła, że przy surowej bryle zainstalowano zewnętrzną, przeszkloną windę, która dziś świeci blikami światła i nadaje lekkości bryle budynku.

Miliarder inwestuje w hotel w Kaliszu

Za obecną inwestycją hotelową stoi gamingowy miliarder.

AP Marchewka Investment to firma - właściciel nieruchomości. Jej prezes jest także właścicielem firmy Techland - producenta i wydawcy gier komputerowych. Paweł Marchewka jest w pierwszej piątce najbogatszych Polaków, z majątkiem na poziomie 8,5 miliarda złotych.

AP Marchewka Investment wspólnie ze spółką Investment Zandar Holdings Ltd. posiada portfel nieruchomości, złożony z aktywów położonych w różnych lokalizacjach kraju.

Czy spółki zainwestują razem w nową sieć hoteli?

