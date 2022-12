Kiwi.com bierze udział w zimowej kampanii “Land in Beauty”. Kampania inspiruje turystów m.in. z Polski do odkrywania Mediolanu i regionu Lombardii w sezonie zimowym.

Mediolan to jedna z najpopularniejszych wśród polskich turystów destynacji.

W minionym sezonie wakacyjnym trasa Warszawa-Mediolan znalazła się w top 3 najczęściej wybieranych przez pasażerów z Polski, a same Włochy destynacją numer 1.

Kampania “Land in Beauty” to inicjatywa realizowana przez SEA Milan Airports wraz z gminą Mediolan, regionem Lombardii, SACBO i ENIT – Narodową Włoską Agencją Turystyki we współpracy z Kiwi.com.

“Land in Beauty” inspiruje turystów z Czech, Polski, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii do zwiedzania całego regionu Lombardii i odkrywania jego piękna, również poza sezonem.

Do odwiedzania Włoch nikogo nie trzeba namawiać - to destynacja numer 1 wśród Polaków, która od lat utrzymuje się w czołówce. Tylko w tym roku trasa Warszawa-Mediolan znalazła się w top 3 najczęściej wybieranych przez turystów z Polski. Niezaprzeczalnym walorem Mediolanu, jest nie tylko piękno czy gwarancja udanej pogody, ale również bardzo konkurencyjna cena lotów. Bilety lotnicze do Mediolanu z Polski można zdobyć już za 80 zł.

Nie każdy jednak wie, że region Lombardii ma wiele do zaoferowania również w sezonie jesiennym czy zimowym. Informacja dla sceptyków: tak, nawet w listopadzie, grudniu czy styczniu można tam liczyć na solidną dawkę słońca i łagodne temperatury, które nierzadko umożliwiają zwiedzanie zaledwie w bluzie czy lekkiej kurtce. To dlatego ruszyła 3-miesięczna cyfrowa kampania “Land in Beauty” - partnerstwo podmiotów komercyjnych i instytucjonalnych promująca Lombardię i Mediolan, poza szczytem sezonu, wśród turystów z Czech, Polski, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii

W ramach partnerstwa Kiwi.com uruchomiła swoje kanały cyfrowe, publikując posty na blogu poświęcone zimowym aktywnościom i atrakcjom w Mediolanie i Lombardii, jak choćby olimpijski ośrodek narciarski w Cortinie. Cyfrowa kampania „Land in Beauty” jest dostępna online wraz z inspirującymi postami na blogu opracowanym przez Kiwi.com i stroną docelową flytomilano.com.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że porty lotnicze w regionie wraz z Izbą Turystyki Rządu Włoskiego oraz organizacjami turystycznymi Lombardii i Mediolanu wybrały Kiwi.com jako platformę, z której będą inspirować podróżnych. Po udanej letniej kampanii promującej region Lombardii wśród turystów w Ameryce Północnej, z przyjemnością kontynuujemy współpracę, promując teraz zimowe atrakcje dla europejskich turystów. Dzięki naszej ogromnej bazie klientów możemy inspirować turystów do odwiedzania destynacji, a ponadto znaleźć szereg tras i niedrogich opcji dotarcia do tego pięknego miejsca przez cały rok - mówi Dmytro Malytskyi, dyrektor ds. rozwiązań korporacyjnych w Kiwi.com.

Zima w stylu włoskim dodaje magii i urzeka. Katedra Duomo, muzea i światowej sławy arcydzieła, takie jak Ostatnia Wieczerza da Vinci, jeszcze milej się zwiedza i podziwia w bardziej kameralnej atmosferze, bez tłumów turystów, mając wrażenie, że wszystko powstało z myślą o nas.

Mediolan jest oczywiście jedną z modowych stolic Europy i nie można przegapić pałacowej Galerii Vittorio Emanuele II, jednego z najstarszych centrów handlowych w Europie, którego historia sięga 1877 roku. Fani mody vintage również znajdą coś dla siebie. Kiwi.com podpowiada, które lokalne vintage shopy odwiedzić w poszukiwaniu modowych perełek. Sklepy rozsiane są po całym mieście - warto zagospodarować na to cały dzień.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 odbędą się częściowo w Lombardii, a region już się do nich przygotowuje. Obecnie znajduje się tam ponad 12 300 km tras narciarskich, nic więc dziwnego, że za kilka lat zwrócone region skupi uwagę całego świata. Dwa miasta Stelvio i Bormio będą gospodarzami narciarstwa alpejskiego, skialpinizmu, snowboardu i narciarstwa freestyle, więc gdzie lepiej sprawdzić się na jednych z najlepszych tras narciarskich na świecie? Teren narciarski Livigno składa się z 78 tras o łącznej długości 115 km oraz 30 km tras do narciarstwa biegowego. Do całego obszaru można dotrzeć za pomocą ogromnej sieci wyciągów, gondoli i autobusu wahadłowego, co oznacza, że można łatwo zwiedzać „Mały Tybet”. Bormio oferuje również szeroką gamę poziomów umiejętności, od stoków na wysokości 3000 metrów po stoki do freeride'u, ale obejmuje również śnieżne place zabaw dla dzieci i opcję jazdy na nartach w nocy lub spektakularny widok na góry o świcie.

Bormio to miejsce, które oferuje spektakularne spa i centra odnowy biologicznej. QC Terme Bagni Vecchi jest znane od czasów rzymskich, a jego naturalne wody spa są wspaniałym sposobem leczenia bolących kończyn. Spa Bormio Terme oferuje jeszcze więcej, z krytymi i odkrytymi basenami z podgrzewaną wodą, łaźniami tureckimi, saunami i wszystkim, czego potrzeba do relaksu i odprężenia.

