Karpacz wprowadza swój bon turystyczny. To pierwsze miasto z taką inicjatywą

"Karpacz na 10" – bon turystyczny 10% taniej – to pomysł Karkonoskiej Organizacji Turystycznej i Urzędu Miasta na przyciągnięcie turystów.

Jak informują organizatorzy akcji, Karpacz będzie pierwszym miastem w Polsce, w którym turyści uzyskają dodatkowe dofinansowanie do rządowego bonu turystycznego. Będzie to 10% zniżki dla osób, które zrealizują go w obiektach noclegowych w mieście.

"Podniesienie wartości rządowego świadczenia jest zachętą dla rodzin z dziećmi do spędzenia wypoczynku w Karpaczu i impulsem do ożywienia turystyki" - czytamy w informacji.

Udział w programie zadeklarowały hotele, restauracje i kawiarnie, m.in.: Hotel Karkonosze, restauracja Chata Karkonoska, pensjonat Paradise czy kawiarnia Clasicco Cafe.



Szczegółowy regulamin programu ma zostać opracowany po uruchomieniu bonu turystycznego przez rząd.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient