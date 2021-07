Karta Dużej Rodziny honorowana w hotelach i obiektach PHH

We wszystkich hotelach i obiektach należących do grupy Polskiego Holdingu Hotelowego honorowana jest Karta Dużej Rodziny.

PHH został partnerem strategicznym programu Karta Dużej Rodziny.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z 15 proc. zniżki na noclegi od ceny dnia oraz z 15 proc. zniżki na gastronomię w hotelach i obiektach grupy PHH.

Zniżki obowiązują wyłącznie w przypadku dokonania rezerwacji poprzez bezpośrednie kanały obiektów, czyli telefonicznie lub mailowo. Możliwa jest również rezerwacja na miejscu.

– To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci. Teraz również we wszystkich obiektach na terenie całego kraju, należących do grupy Polskiego Holdingu Hotelowego, rodziny 3+ mogą korzystać ze specjalnych zniżek – mówi Magdalena Szefernaker, rzecznik prasowy Polskiego Holdingu Hotelowego. – Cieszymy się, że jesteśmy partnerem strategicznym tego programu i w ten sposób możemy wspierać rodziny. Mamy nadzieję, że dzięki temu przyczynimy się również do wzmożenia ruchu turystycznego i odkrywania przez Polaków pięknych miejsc naszego kraju.

Karta Dużej Rodziny jest pierwszym w Polsce programem łączącym rząd, samorząd i biznes w jednym celu, jakim jest wspieranie rodzin wielodzietnych. KDR to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze karty mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m. in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Informacje o obiektach PHH, w których obowiązuje Karta Dużej Rodziny można znaleźć na stronie programu.