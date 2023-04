Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA – spółka zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach – podsumowało przewozy pasażerskie za trzeci miesiąc oraz pierwszy kwartał 2023 roku.

Marzec 2023 roku, z wynikiem 275 794 pasażerów obsłużonych w ruchu ogółem, był najlepszym trzecim miesiącem roku w historii lotniska im. Wojciecha Korfantego. Pobity został rekord z marca 2018 roku, kiedy to z siatki połączeń pyrzowickiego lotniska skorzystało 254 565 podróżnych.

Rekordowy był również pierwszy kwartał br. Od stycznia do marca 2023 roku w ruchu pasażerskim ogółem obsłużono w Pyrzowicach 794 965 pasażerów, czyli o 82 511 więcej (+11,6%) niż podczas, do tej pory najlepszego w historii portu, pierwszego kwartału 2018 roku. Z siatki połączeń regularnych Katowice Airport w pierwszym kwartale br. skorzystało 610 925 osób.

Najchętniej latano z Pyrzowic do Dortmundu, Londynu-Luton, Londynu-Stansted, Eindhoven oraz Warszawy. W ruchu czarterowym pierwszy kwartał 2023 roku pyrzowickie lotnisko zamknęło wynikiem 177 277 obsłużonych podróżnych. W tym czasie największym zainteresowaniem cieszyły się takie kierunki wakacyjne jak: Marsa Alam, Hurghada, Antalya, Fuerteventura oraz Gran Canaria. Od stycznia do końca marca bieżącego roku w Katowice Airport odnotowano 7 617 startów i lądowań statków powietrznych.

Rekordowe przewozy pasażerskie w pierwszym kwartale 2023 roku zbliżają Katowice Airport do tegorocznego celu, jakim jest przekroczenie, po raz pierwszy w historii, granicy pięciu milionów pasażerów obsłużonych w skali roku. Spodziewamy się rekordowych wyników w szczycie sezonu wakacyjnego, który tradycyjnie przypada na okres od czerwca do września. W osiągnięciu dobrych rezultatów pomoże bogata letnia siatka połączeń, która obejmuje 107 tras do 29 państw, w tym 58 połączeń realizowanych na zlecenie biur podróży – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.