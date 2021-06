Katowickie hotele czekają na odmrożenie branży MICE

Od 6 czerwca możliwe będzie organizowanie targów i konferencji z limitem 1 osoby na 15 mkw. Na odmrożenie tego sektora czekają m.in. hotele na Śląsku, które żyją z przemysłu spotkań. Brak wydarzeń biznesowych, rozrywkowych i sportowych, ograniczony ruch lotniczy, ścięte wydatki na podróże służbowe – droga do rekonwalescencji branży będzie długa. Jak radzą sobą hotele na Śląsku? Jak sprawić, by zapełniły się gośćmi? Czy wstrzymane inwestycje hotelowe ruszą? Już 10 czerwca zapraszamy na dyskusję o rynku hotelowym w trakcie Property Forum Śląsk.

Na koniec 2019 roku w Katowicach funkcjonowało 20 hoteli, które łącznie oferowały ok. 2130 pokoi.

W 2020 roku średnie obłożenie w katowickich hotelach wyniosło 26%, podczas gdy we wcześniejszych latach - 66-67%.

W roku 2020 w Katowicach nie otworzył się żaden hotel. Wstrzymano wiele planowanych inwestycji.

Przyszłość hoteli na Śląsku zależy w ogromnej mierze od tempa odblokowywania przemysłu spotkań w Polsce.

W roku 2020 wszystkie hotele w Polsce doznały ogromnych spadków. Ich skala była zróżnicowana, w zależności od specyfiki lokalnych rynków. Nie da się jednak ukryć, że wstrzymano wiele inwestycji, z których część, być może, nie zostanie dokończona. Banki wstrzymują finansowania, a hotelarze liczą straty pomimo częściowego odblokowania działalności.

O ile rynki żyjące z klientów indywidualnych i przyjazdów turystycznych mają szansę podnieść się szybciej, o tyle hotele opierające się w znacznej mierze na dużych międzynarodowych firmach kongresach, konferencjach i wydarzeniach z branży spotkań nadal są w bardzo złej sytuacji. Jak to wygląda w Katowicach, które do 2020 były jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków hotelowych w Polsce i ważnym ośrodkiem na rynku MICE? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać podczas Property Forum Śląsk Online zaplanowanej na 10 czerwca.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROPERTY FORUM ŚLĄSK.

Rynek hoteli w Katowicach w czasie pandemii

Jak wygląda katowicki rynek hoteli? Z raportu "Rynek hotelowy w Polsce w 2020" opracowanego przez Hotel Professionals wynika, że na koniec 2019 roku w Katowicach funkcjonowało 20 hoteli, które łącznie oferowały ok. 2130 pokoi. 53% z nich to pokoje 4-gwiazdkowe. 19% - pokoje 2-gwiazdkowe, 17% - pokoje 3-gwiazdkowe, a 5% - pokoje 5-gwiazdkowe. Aż 76% wszystkich miejsc hotelowych należało do hoteli sieciowych.

1

2

Retransmisja sesji: Nowy Polski Ład. Gospodarka po przejściach. Nowy europejski Bauhaus. Priorytety czasu odbudowy.