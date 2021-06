Katowickie hotele czekają na powrót branży spotkań

W roku 2020 wszystkie hotele w Polsce doznały ogromnych spadków. Zatrzymano wiele inwestycji, a hotelarze liczą straty pomimo częściowego odblokowania działalności. O ile rynki żyjące z przyjazdów turystycznych mają szansę podnieść się szybciej, o tyle hotele opierające się na kongresach, konferencjach i wydarzeniach z branży spotkań są nadal w bardzo złej sytuacji. Do tej grupy należą hotele w Katowicach, a warto wspomnieć, że do 2020 roku Katowice były jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków hotelowych w Polsce i ważnym ośrodkiem na rynku MICE.

Hotele czekają na wydarzenia

- Katowice to rynek typowo biznesowy, związany z konferencjami, kongresami i innymi spotkaniami biznesowymi. W tej chwili segment MICE nie produkuje, brak jest w mieście dużych wydarzeń. To co się odradza, to nieduże wydarzenia, szkolenia, ale w bez porównania mniejszej skali niż przed pandemia. Jeśli chodzi o gościa typowo biznesowego, to mniejsze firmy przyjeżdżają do Katowic, choć w ograniczonym zakresie. Duże korporacje nadal mają natomiast „travel bany”, dlatego brak tych przyjazdów jest dla katowickich hoteli dotkliwy – podsumował specyfikę śląskiego rynku Tomasz Piórkowski, Regional Director Cracow & Katowice, Vienna House.

Zgadzał się z nim Przemysław Wieczorek, członek zarzadu sieci hoteli Puro Hotels.

- Katowice są ośrodkiem, który zdecydowanie bazuje na wydarzeniach, a tym, co go wyróżnia, jest stworzona infrastruktura. Międzynarodowe Centrum Kongresowa i cała Strefa Kultury to absolutnie wspaniałe obiekty, które pod kątem logistycznym i możliwości organizowania różnych wydarzeń nie mają sobie równych. To element, który pozytywnie wyróżniał do tej pory rynek w Katowicach i dawał napęd segmentowi hotelarskiemu - mówił Przemysław Wieczorek.

Tracą i hotele, i samorządy

Od 6 czerwca możliwe jest organizowanie targów i konferencji z limitem 1 osoby na 15 mkw. Hotele na Śląsku, które żyją z przemysłu spotkań, czekają na to pełne odmrożenie tego sektora. Warto wspomnieć, że wkład spotkań i wydarzeń w gospodarkę to 35 mld zł, a turystyka eventowa i biznesowa to potężne koło rozwoju miast. Gdy jednak, tak jak teraz, branża MICE staje nad przepaścią, tracą i hotele, i samorządy. O sytuacji Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach mówił w trakcie spotkania Marcin Stolarz, prezes spółki PTWP Event Center zarządzającej tymi obiektami.

