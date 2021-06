Katowickie hotele czekają na start sektora MICE

Jak ocenia Pan sytuację na rynku hotelowym w Katowicach?

Jak śląski rynek radzi sobie ze skutkami pandemii i jakie są perspektywy na powrót do normalności?

Sytuacja na rynku hotelowym wygląda źle od wielu miesięcy. Perspektywy powrotu do normalności w tej branży wyglądają różnie, w zależności od specyfiki poszczególnych rynków.

Ośrodki polegające na polskich gościach indywidualnych typu "leisure" są w najlepszej sytuacji. Goście indywidualni, również biznesowi, stanowią największą i, co się okazało, najważniejszą grupę w czasach pandemii dla hoteli. Miasta, gdzie brak jest turystów, są w najtrudniejszej sytuacji. Firmy mocno ograniczyły podróże, w szczególności duże firmy międzynarodowe. Katowice należą do ośrodków, które są właśnie w tej najtrudniejszej sytuacji.

Hotele w Katowicach zaspakajają potrzeby gości biznesowych oraz eventowo-konferencyjnych. O ile w przypadku pierwszej grupy mówimy o znaczącym ograniczeniu popytu na usługi hotelowe, to w przypadku drugiej grupy o zupełnym wygaszeniu możliwości sprzedaży usług hotelowych.

Jakie perspektywy widzi Pan przed branżą MICE?

Branża wydarzeń i spotkań będzie wracać ostatnia. Organizacja targów, konferencji, koncertów wymaga działań z dużym wyprzedzeniem. To jest największy problem Katowic. Jest duża niewiadoma, co do czasu i skali powrotu biznesu konferencyjnego, czy wystawienniczego. Zapewne do hoteli wcześniej wrócą goście biznesowi. Atut Katowic w postaci Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego będzie więc w mojej ocenie neutralizowany przez następne miesiące. Hotele w Katowicach będą się zmagać z problemami do momentu odbudowania potencjału konferencyjno-wystawienniczego w ramach MCK. Mamy nadzieję, że nie będzie to zbyt odległa perspektywa. Spodziewam się jednak, że Katowice to będzie ostatni rynek, który odnotuje wyniki na poziomie roku 2019 w branży hotelarskiej.

Jak wygląda sytuacja wstrzymanej inwestycji Puro w Katowicach?

Budowę wstrzymaliśmy na początku pandemii. Z dzisiejszej perspektywy widać, że była to dobra decyzja. Obserwujemy sytuację na rynku pod kątem stanu epidemicznego oraz rynku wykonawstwa. Nie podejmujemy jeszcze żadnych decyzji. Wierzymy długofalowo w Katowice, mamy wyjątkowy projekt i nadal chcemy go realizować. Będziemy chcieli wznawiać prace budowlane w optymalnym momencie.

