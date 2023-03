25 marca o godzinie 20:30 przyciemnione będą światła wewnątrz i na zewnątrz obiektów Louvre Hotels Group. Polskie hotele sieci jak co roku włączą się w akcję WWF Godzina dla Ziemi.

Louvre Hotels Group manifestuje swoje przywiązanie do wizji zrównoważonego rozwoju.

Polskie obiekty Louvre Hotels Group co roku biorą udział w akcji WWF.

Symboliczny gest przyciemniania świateł podkreśla codzienne wysiłki marek Louvre Hotels Group na rzecz ochrony wspólnego domu całej ludzkości.

Pierwsza edycja Godziny dla Ziemi odbyła się w Sydney w 2007 roku. Dziś biorą w niej udział osoby prywatne, biznesy i samorządy w tysiącach miast na całym świecie. Jej celem jest przede wszystkim symboliczne zwrócenie uwagi na zmiany klimatu i zachęta do tego, by każdego dnia wybierać spośród dostępnych alternatyw to, co lepsze dla naszej planety.

Polskie obiekty Louvre Hotels Group co roku biorą udział w akcji WWF. Dlatego już w najbliższą sobotę o godzinie 20:30 wygaszone zostanie zewnętrzne oświetlenie budynków i ograniczone światło w częściach wspólnych wszystkich hoteli, które do przyłączenia się do manifestacji zachęcają również gości za pomocą akcji informacyjnej prowadzonej w obiektach oraz mediach społecznościowych.

Godzina dla Ziemi to symbol, ale bardzo ważny. Przypomina nam o tym, że tylko wspólnymi siłami możemy dążyć do zmiany na lepsze. Ta myśl przyświeca nam w naszych codziennych, praktycznych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które polegają na zaangażowaniu Louvre Hotels Group jako korporacji, naszych franczyzobiorców, pracowników hoteli, a także wszystkich gości w minimalizowanie negatywnego wpływu branży hotelarskiej na środowisko – mówi Danuta Marcinkowska, Marketing & PR Coordinator, Louvre Hotels Group.

Codzienne działania Louvre Hotels Group rozgrywają się na dwóch poziomach. Fot. Mat. pras.

Codzienne działania Louvre Hotels Group rozgrywają się na dwóch poziomach. Niektóre stanowią realizację polityki sieci jako całości, inne są rezultatem indywidualnej inicjatywy poszczególnych obiektów. W tym roku we wszystkich częściach wspólnych własnościowych i zarządzanych przez LHG hoteli ustawiono nowe kosze do segregacji odpadów, a poszczególne hotele zachęca się do tego, by dążyły do wprowadzenia polityki zero waste. W awangardzie redukowania odpadów stoi koktajlbar Patio Mixology, działający w przestrzeni kulinarno-rozrywkowej The Complex przy multibrandowym obiekcie LHG w Warszawie, którego obsługa stosuje kreatywne sposoby na stuprocentowe wykorzystanie każdego produktu, wykańcza koktajle wyłącznie jadalnymi ozdobami, ogranicza stosowanie tropikalnych składników i stawia na lokalność oraz sezonowość. W lokalu ograniczono także użycie produktów jednorazowych i wykonanych z materiałów niepodlegających recyklingowi lub biodegradacji. Podobne rozwiązania stosuje się również w hotelach franczyzowych, chociażby w Royal Tulip Sand, Golden Tulip Gdańsk Residence, Golden Tulip Kraków Kazimierz czy Golden Tulip Warsaw Airport.

Dwa ostatnie z wymienionych obiektów szczególną uwagę zwracają również na kwestię marnowania i zanieczyszczania wody. W Golden Tulip Kraków Kazimierz aktywnie zachęca się gości do wybierania kranówki w celu ugaszenia pragnienia. Tak zwana krakowianka dostępna jest za darmo, bez plastiku i jest nie tylko bezpieczna, lecz także bogata w zdrowe mikroelementy. Hotel zainstalował również separatory tłuszczu w restauracji i oleju w garażu podziemnym, by skutecznie zapobiegać przedostawaniu się tych odpadów do kanalizacji. W Golden Tulip Warsaw Airport zużycie wody reguluje się natomiast za pomocą nowoczesnych perlatorów.

Hotele angażują się również w akcje na rzecz okolicznej przyrody. Fot. Mat. pras.

Hotele angażują się również w akcje na rzecz okolicznej przyrody. Przyhotelowe ule czy rozwiązania takie jak karmniki dla wiewiórek i ogródek zielarski przy krakowskim Metropolo by Golden Tulip są najlepszym wyrazem troski o bioróżnorodność w bezpośrednim sąsiedztwie. Załogi hoteli sprzątają także okoliczne tereny zielone lub wspierają tego rodzaju inicjatywy. Przykładem chociażby zeszłoroczne wysprzątanie przez zespół Golden Tulip Warsaw Centre Lasku na Kole we współpracy z warszawskimi Lasami Miejskimi czy udział Golden Tulip Międzyzdroje Residence w organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia akcji sprzątania Wolińskiego Parku Narodowego, podczas której usunięto z jego terenu 350 kilogramów odpadów.

Ważną częścią naszej polityki klimatycznej jest wychodzenie z inicjatywą w stronę gości. Wciąż szukamy nowych sposobów na to, by umożliwić im jak najbardziej zrównoważony pobyt. Działaniom tego rodzaju towarzyszą kampanie edukacyjne, jak chociażby ta, którą prowadzimy obecnie w hotelach Golden Tulip, Campanile i Première Classe. Tłumaczymy, jakie kroki sami podejmujemy, by ograniczyć wpływ naszych obiektów na środowisko, i zachęcamy gości, by podczas pobytów pomogli nam poprzez małe z pozoru decyzje, które mogą zrobić dużą różnicę – mówi Danuta Marcinkowska, Marketing & PR Coordinator, Louvre Hotels Group.

