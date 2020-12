KE zatwierdziła tarczę finansową dla małych i średnich firm

Komisja Europejska zatwierdziła polski program dla firm, które z powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność. Budżet wynosi 13 mld zł (ok. 2,91 mld euro.), z czego 6,5 mld zł ma być przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw i 6,5 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc może być udzielana od 15 stycznia 2021 r. Wnioski należy składać do 28 lutego 2021 r.

Na program składa się pomoc w formie dotacji dla mikroprzedsiębiorstw i dopłat do niepokrytych kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Możliwe jest przesunięcie do 20 proc. środków pomiędzy dwoma formami wsparcia przy zachowaniu budżetu 13 mld zł.

Program ma zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructwa najbardziej dotkniętych przedsiębiorstw.

Organem przyznającym pomoc, odpowiedzialnym za wdrożenie środków z Tarczy 2.0 jest Polski Fundusz Rozwoju. Pomoc może być udzielana od 15 stycznia 2021 r. Wnioski można składać do 28 lutego 2021 r.

Kto może otrzymać pomoc?

Firmy zarejestrowane i prowadzące działalność w Polsce muszą wykazać spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w okresie: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu z okresem od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Podmioty nie mogą mieć zaległości podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku. Powinny prowadzić działalność gospodarczą zarówno 31 grudnia 2019 r., jak i w dniu stosowania środków. Nie mogą być w stanie likwidacji, upadłości, czy restrukturyzacji.

W skali mikro

Pomoc dla mikroprzedsiębiorstw obejmuje podmioty zatrudniające od 1 do 9 pracowników z 38 branż PKD oraz o rocznym obrocie lub sumie bilansowej nie przekraczającej 2 mln euro. Maksymalna kwota, jaką przedsiębiorca może uzyskać to 36 tys. zł na pracownika. Jeżeli przedsiębiorca otrzymał już pomoc z Tarczy 1.0, maksymalna kwota dofinansowania otrzymanego z obu Tarcz nie może przekroczyć 72 tys. zł na pracownika. Zaliczka zwrotna będzie musiała zostać zwrócona, jeśli średni poziom zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. nie zostanie utrzymany.

1

2

3