Kiedy pierwsze eventy i targi? Jest propozycja warunków odmrożenia branży

Jak informuje Tomasz Kobierski, organizatorom targów przesłano pierwszą propozycję warunków, na podstawie których imprezy mogą zostać „odmrożone”. - Na dzień dzisiejszy wydaje się, że warunki są do zaakceptowania przez obydwie strony dialogu - mówi. - Na początku wystartujemy z wydarzeniami B2B z limitowaną liczbą uczestników. Według wstępnych założeń ma to być jedna osoba na 4 mkw. powierzchni targowej. Każda z osób będzie musiała kupić bilety i przejść rejestrację online w celu ewentualnej łatwej identyfikacji na wypadek rozprzestrzeniania się wirusa. Każdy bilet będzie sprzedawany na jeden dzień, by uniknąć sztucznego tłumu przy wejściu. Także tereny targowe będą objęte bardzo rygorystycznymi obostrzeniami związanymi z higieną i bezpieczeństwem. Targi będą bezpieczne.

Dla branży eventowej i organizatorów targów dwa miesiące zamrożenia działalności są bardzo trudne.

- Nie ma nawet sygnału, kiedy pół miliona osób zatrudnionych w branży mogłaby podjąć pracę lub wznowić działalność - mówi prezes grupy MPT. - Na innych rynkach branża targowa powoli się otwiera; nadszedł czas, by i w Polsce wskazać konkretny termin. Tym bardziej, że potrzeba 2-3 miesięcy, by dobrze przygotować wydarzenie biznesowe.

Przypomnijmy, pod koniec maja ruszają targi w Niemczech.

Uważamy, że kolejnym krokiem, równoległym do wznowienia ruchu lotniczego i otwarcia granic, powinno być otwarcie targów B2B, uwzględniający rynek europejski, natomiast w okresie października lub listopada powinny ruszyć targi B2C - prognozuje Tomasz Kobierski.