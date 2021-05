Kiedy powrót do miejskich hoteli? Hotelarze czekają na start gastronomii

- W związku z ponownym otwarciem hoteli obserwujemy sytuację analogiczną do tej, jaka była w ubiegłym roku, kiedy także wznowiliśmy działalność po dłuższej przerwie. W przeciwieństwie do hoteli resortowych w miejskich hotelach zainteresowanie jest mniejsze. Goście rezerwują pobyt z rezerwą, przed samym przyjazdem, a na ostateczną decyzję wpływ ma m.in. pogoda. Mimo wszystko bardzo się cieszymy, że znów będziemy mogli ich przyjąć. Nie tylko zaktualizowaliśmy ofertę znanych już pakietów pobytowych, ale także - myśląc już o zbliżających się wakacjach - przygotowaliśmy zupełnie nowe pakiety dla rodzin z dziećmi - mówi Joanna Ostrowska, zarządzająca rodzinną siecią Osti-hotele w Krakowie.

Ponowne otwarcie hoteli dla wszystkich (w maksymalnym obłożeniu 50 proc.) nastąpi 8 maja. Tydzień później ruszą ogródki restauracyjne. Na pełne wznowienie działalności gastronomii poczekamy do 29 maja. I to właśnie wówczas w hotelach miejskich spodziewają się wzrostu obłożenia.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- Większego ożywienia spodziewamy się z chwilą uruchomienia gastronomii. Dla naszych gości, którzy mają możliwość spożywania posiłków w restauracji z tarasem, z którego rozpościera się widok na Wawel, to szczególnie cenne. O bezpieczeństwo dbamy w każdej przestrzeni naszego hotelu, dlatego żałujemy, że hotelowa gastronomi, podobnie jak strefy SPA czy baseny, nie mogą działać, ponieważ pełna oferta odpowiadałaby w stu procentach na potrzebę odpoczynku, a którą chyba każdy z nas ma - mówi Joanna Ostrowska.

Wpływ na wielkość obłożenia w hotelach mają nie tylko turyści.

- Mam nadzieję, że ponowne otwarcie hoteli to początek długiej drogi powrotu do nowej normalności. Kolejnym kamieniem milowym będzie wznowienie działalność branży eventowej i konferencyjnej, a co niewątpliwie przełoży się - w przypadku takich hoteli jak Kossak - na wzrost zainteresowania gości. Coraz więcej przedsiębiorców sygnalizuje potrzebę spotkań, konferencji i szkoleń z cateringiem, nawet przy bardzo ograniczonej liczbie osób. Regularnie otrzymujemy zapytania w tej sprawie. Widać, że i w tym obszarze są duże oczekiwania związane ze zmniejszeniem ograniczeń - podsumowuje zarządzająca rodzinną siecią Osti-hotele w Krakowie.

Pandemii i związane z tym ograniczenia trwa już ponad rok. Dla branży hotelarskiej jest to wyjątkowo ciężki czas. Czas zdobywania też cennych doświadczeń, które na pewno będą miały na decyzje podejmowane w przyszłości.