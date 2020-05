King Cross otwiera Holiday Inn Express i myśli o następnych hotelach

Pandemia to raczej smutny okres na otwieranie nowego hotelu?

Marcin Trybus, członek zarządu King Cross: Tak. Jest to hotel biznesowy, więc planowaliśmy jego otwarcie w marcu, aby do czerwca mógł się zapełniać gośćmi i niejako mieć więcej czasu na „rozpędzenie się”. Pandemia to uniemożliwiła. Wiadomo, że do takich inwestycji na początku trzeba dopłacać, więc wolę dokładać do otwartego obiektu. Przez ostatnie dwa miesiące pracowaliśmy nad wdrożeniem wymogów sanitarnych, zarówno wymaganych przez polskie prawo, jak i zasad obowiązujących w sieci IHG. Liczę na to, że rynek hoteli biznesowych na dobre ruszy od września. Jesteśmy inwestorem długofalowym, więc dwa czy trzy gorsze miesiące, które mamy przed sobą jakoś nas bardzo nie przerażają. Dzisiejszym otwarciem chcemy pokazać, że jesteśmy otwarci na rozmowy o umowach, o współpracy i o pozyskiwaniu klientów biznesowych.

Dlaczego wybraliście markę akurat Holiday Inn Express?

Ponieważ jest dobrym wyborem jeśli chodzi o okolicę, czyli centrum tzw. Mordoru. Działają już tam dwa hotele czterogwiazdkowe i jeden trzygwiazdkowy, więc nasze trzy gwiazdki wyrównają te proporcje oferty hotelowej w tej dzielnicy biznesowej. Globalny brand ma wiele atutów, jak choćby system rezerwacyjny czy program lojalnościowy. Zależało mi na tym, aby to był pewniak inwestycyjny. W normalnych czasach był, a teraz się mierzymy z nową rzeczywistością.

Spółka King Cross sprzedała nieruchomości handlowe w Polsce. To oznacza zmianę profilu inwestycyjnego. Co to będzie – hotele?

Nasza przyszła działalność inwestycyjne będzie się opierać na dwóch nogach: turystyce i hotelarstwie oraz na mieszkaniach. Pierwsza już wystartowała, a drugą właśnie przygotowujemy. Będzie to pięć budynków ze 150 mieszkaniami w Uniejowie. Za miesiąc spodziewamy się pozwolenia na budowę. Jest to na pierwszy rzut oka nieoczywista lokalizacja, ale przedsprzedaż idzie nam bardzo dobrze, bo 50 proc lokali już zostało sprzedanych. Uważam, że to rewelacyjny rezultat. Uniejów jest małą miejscowością, ale bardzo prężnie się rozwija...