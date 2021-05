Klimatyczny hotel, butikowe biura, a może gastronomia? Zabytkowa kamienica na sprzedaż w Mikołowie

Zabytkowa, centralnie położona kamienica o funkcjach mieszkalno-usługowych przy Rynku w Mikołowie na Śląsku została wystawiona na sprzedaż. Cena wywoławcza to 4 mln zł. W budynku może powstać niewielki hotel, biura lub sklep. Możliwy jest również powrót do korzeni, czyli czasów, gdy w kamienicy działał browar i wyszynk.

Nieruchomość składa się z działki o pow. 692 mkw. i budynku mieszkalno-usługowego w zwartej zabudowie śródmiejskiej o pow. 994,76 mkw.

Zabytkowa kamienica wpisana do wykazu obiektów zabytkowych to budynek główny oraz oficyna. Dwupiętrowa kamienica z poddaszem oraz podpiwniczeniem została wybudowana w połowie XVIII wieku i przebudowana na początku XX wieku. Obecnie na parterze działa sklep o pow. ok 50 mkw.

Powierzchnia mieszkaniowa wynosi 722,4 mkw., zaś powierzchnia użytkowa to łącznie 272 mkw. (2 lokale na parterze i 1 na piętrze).

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Budynek ma interesującą historię. Pierwszym znanym jego właścicielem był Jan Steblik, bogaty gospodarz i rzeźnik, później zaś jego syn Józef, ówczesny sekretarz miasta. W 1794 roku, kiedy w oficynie działał browar i wyszynk, doszło do pożaru, w którym dom oraz większa część Rynku spłonęła.

Na początku XX wieku nowy właściciel bankier, Paul Blasel przebudował całą kamienicę w stylu secesyjnym, zaś w okresie międzywojennym jego syn Hugo Blasel otworzył na dole sklep i hurtownię tzw. artykułów kolonialnych. Rodzina Blasel opuściła dom i Mikołów przed wkroczeniem Armii Czerwonej, zaś kamienica przeszła na własność miasta, które właśnie wystawiło ją na sprzedaż.

Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11. Cena wywoławcza to 4 mln zł. Cena sprzedaży nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług vat.

ZAPOZNAJ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z OFERTĄ