Kolejny lockdown to pogrom wśród pracowników turystyki, gastronomii, hoteli i handlu

- Zamykamy otwieramy, zwalniamy, zatrudniamy. Chaos jaki towarzyszy wprowadzaniu kolejnych obostrzeń jest trudny do opisania. Przedsiębiorcy czują się jakby siedzieli na karuzeli w której nic od nich tak naprawdę nie zależy. Sytuacja wielu firm jest dramatyczna, docierają do nas sygnały o zwolnieniach w hotelach, o obniżonych wynagrodzeniach i o zmianach warunków umów. Jestem przekonana, że decyzja o zamknięciu hoteli doprowadzi do tego, że wiele z nich może upaść. Czas Wielkanocy dla wielu był rozpoczęciem sezonu wiosennego – mówi prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Z całych etatów na połówki. To „na przeczekanie”

Do Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom zgłaszają się pracownicy, którzy przyznają, że sytuacja na rynku pracy w kurortach turystycznych jest bardzo trudna. Wiele osób straciło pracę, inni mają obniżone wynagrodzenia, a zwiększoną ilość obowiązków.

- Przed decyzją o trzecim lockdownie hotele były czynne przez pięć tygodni. Mogły przyjąć 50 proc. gości. Z naszych informacji wynika, że w niewielkiej ilości hoteli było tak wysokie obłożenie. Brak gości to brak pracy dla pracowników. Zgłoszeń o zwolnieniach w hotelach, pensjonatach, ośrodkach odnowy biologicznej jest bardzo dużo. Zwykle uzasadnieniem jest oczywiście pandemia. Co ważne, wielu pracowników jest zwalnianych, ale pracodawcy jednocześnie zapraszają ich do współpracy kiedy pandemia minie. Wiele osób zostało przeniesionych z całych etatów na połówki. Właściciele hoteli mówią, że to „na przeczekanie” – mówi Małgorzata Marczulewska.

- Decyzja o trzecim lockdownie to bardzo silny cios zadany turystyce, hotelarstwu i gastronomii. Przedsiębiorcom oraz pracownikom tych branż. Oczywiste jest, że fala bankructw i zwolnień jest nie do zatrzymania. Nie ma się co oszukiwać, wiele firm liczyło, że od Wielkanocy rozpocznie się luzowanie obostrzeń. Kolejny lockdown zwiastuje, że koronawirus będzie trzymać nas w gospodarczym klinczu jeszcze długo. Przypominam, że turystyka i hotelarstwo to najbardziej zadłużone branże. Im dłużej nie funkcjonują, tym większe generują straty i tym mniejsza szansa, że przetrwają czas pandemii – dodaje prezes Marczulewska.

Opustoszałe nadmorskie kurorty. Puste hotele i promenady

