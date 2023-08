W lipcu podrzeszowski port lotniczy obsłużył 120 336 pasażerów. To rezultat o 15 procent lepszy od poprzedniego wyniku, osiągniętego miesiąc wcześniej.

Nie pracujemy dla samych rekordów, ale cieszymy się widząc, że nasze starania przynoszą wymierne efekty. Zaproponowaliśmy interesującą siatkę połączeń i pasażerowie z Podkarpacia nie muszą jeździć na inne lotniska regionalne, żeby polecieć na wymarzony urlop. Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom portu, służbom dbającym o bezpieczeństwo, przewoźnikom i touroperatorom, bo bez nich nie byłoby to możliwe – mówi Adam Hamryszczak, prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

37 procent tego wyniku to pasażerowie wakacyjnych czarterów, które tego lata operują na trasach do Turcji, Grecji, Bułgarii, Albanii, Czarnogóry i Egiptu. W lipcu na pokłady takich samolotów wsiadło prawie 45 tys. osób; dla porównania - rok temu 20 tys. oraz 15 tys. w najlepszym do tej pory dla lotniska 2019 r.

Kolejny rekord w Jasionce. Fot. Lotnisko Rzeszów

Spośród przewoźników regularnych w Jasionce największy ruch nadal w samolotach linii Ryanair (prawie 31 tys. pasażerów) oraz PLL LOT (24 tys.). Władze portu zadowolone są także z obłożenia samolotów na otwartych w tym roku trasach Lufthansy do Monachium i Wizz Air do Rzymu; na obu w lipcu poleciało ponad 4 tysiące osób. Te trasy znalazły się w TOP-5 destynacji z podkarpackiego portu, a wyprzedzone zostały tylko przez Warszawę, Antalyę i Londyn.

Od początku roku lotnisko Rzeszów-Jasionka obsłużyło 563 tys. pasażerów. Dotychczasowy rekord roczny z 2019 roku to 772 tys.

