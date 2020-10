Kompleks apartamentowo-hotelowy Osada Morska pod szyldem Golden Tulip

Golden Tulip to stale rozwijająca się sieć hotelowa obejmująca swym zasięgiem cały świat. Marka Golden Tulip należy do Louvre Hotels Group. Posiada ponad 170 wysokiej klasy hoteli w 41 krajach. W każdym obiekcie dba się o normy jakości – przy jednoczesnym uwzględnieniu osobowości menadżera i docenianiu lokalnej kultury. Louvre Hotels, wraz z Radisson Hotels należy do Jin Jiang drugiej co do wielkości grupy hotelarskiej na świecie.

Inwestycja Osada Morska Łeba, którą pod swoje skrzydła ma przejąć Golden Tulip, to kompleks apartamentowo – hotelowy otoczony wodą - od północy Morzem Bałtyckim z szerokimi, czystymi plażami, a od południa Jeziorem Sarbsko.

Inwestycja położona jest wśród nadmorskich lasów na rozległym terenie o powierzchni niespełna 6 ha i składa się z dwóch, oddalonych od siebie o 100 metrów budynków.

Pierwszy budynek, to część hotelowa, budowana w standardzie 4 gwiazdek, którą sieć przejmie pod logotypem Golden Tulip. W drugim budynku znajduje się 161 luksusowych apartamentów, dla wszystkich, którzy marzą o własnym domu nad morzem. Ta część kompleksu przyjmie nazwę Golden Tulip Residence.