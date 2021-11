Kompleks sanatoryjny w Ustroniu Zawodziu czekają zmiany. Zbudują kolejne piramidy?

Budynki w kształcie piramid w Ustroniu Zawodziu powstawały sukcesywnie od lat 60. do lat 90. XX wieku. W ramach kompleksu leczniczo-sanatoryjnego zbudowano łącznie 17 z planowanych 28. Teraz dzieło okresu PRL ma być dokończone - podał onet.pl.

Modernistyczna dzielnica uzdrowiskowa w Ustroniu, którą stworzył duet Henryk Buszko oraz Aleksander Franta, ma być rozbudowana i dokończona - pisze onet.pl za designalive.pl. Do inwestycji skłania się Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "Ustroń" S.A., którego głównym udziałowcem są Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, przy wsparciu samorządu, projektantów i Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Pomysł spotkał się z różnymi opiniami w środowisku architektów. Jak uważa architekt Piotr Franta, syn Aleksandra Franty, twórcy piramid, modernizacja jest potrzebna, wręcz konieczna. Krytyczny wobec pomysłu dokończenia dzielnicy uzdrowiskowej w Ustroniu jest architekt Przemo Łukasik, według którego dokończyć czyjeś dzieło to odpowiedzialne i zarazem ryzykowne wyzwanie. Z kolei architekt Tomasz Konior uważa, że to bardzo radykalny zamysł. Dotkliwie i agresywnie ingeruje w naturę.

Właściciele spółki mówią, że chcą dokończyć dzieło autorów Zawodzia – Henryka Buszko i Aleksandra Franty. Trudno się z tym zgodzić, ponieważ kompleks wedle ich pomysłu jest de facto ukończony. Co prawda nie została zrealizowana budowa kolejnych 11 piramid, ale ze względu na obecne prawo własnościowe jest to już nie do zrobienia.