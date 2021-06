Koncept rodziny Likus w Browarach Warszawskich

Autorem konceptu Food Hall Browary jest Aleksander Likus wraz ze wspólnikami, przedstawiciel młodego pokolenia rodziny Likusów, znanych ze spektakularnych konceptów hotelarskich i gastronomicznych.

Całość obiektu to 12 konceptów gastronomicznych. Wśród nich m.in. nowy koncept Alona Thana pod nazwą The Sushi, Dziurka Od Klucza z dwoma nowymi konceptami – OCTO Pasta Pizza i a’Panu occo?! oraz Silk & Spicy.

Kluczowym elementem całego Food Hallu jest Bar Centralny, za który odpowiada Karim Bibars – znany warszawiakom z koktajlbaru Charlie.

Już wkrótce pierwszych gości powita Food Hall Browary, mieszczący się w dawnej Leżakowni Browaru Haberbuscha i Schielego. Autorem konceptu jest Aleksander Likus wraz ze wspólnikami, przedstawiciel młodego pokolenia rodziny Likusów – znanych ze spektakularnych rewitalizacji oraz zwracających uwagę konceptów hotelarskich i gastronomicznych. Jego pomysł na Piwnice dawnej Leżakowni to stworzenie miejsca przyciągającego ludzi, tętniącego życiem i otwartego dla każdego gościa.

Wkrótce będzie można tu przyjść na śniadanie, umówić się na biznesowy lunch czy spotkać na kolację z przyjaciółmi. Restauratorzy przewidzieli także miejsce na wieczorne spotkania. Powstanie więc klub muzyczny oraz Bar Centralny, dzięki czemu w weekendy piwnice będą dostępne całą dobę.

– Już od samego początku oczywistym było, że nie można marnować potencjału efektownej przestrzeni piwnic więc zależało nam na stworzeniu przestrzeni, w której historia, kultura, artyzm i gastronomia wzajemnie się przenikają. Będzie to miejsce o wysokim standardzie, zapewniające niezapomniane doświadczenia kulinarne. Ogromną wagę przywiązujemy do efektu wizualnego przygotowanej przestrzeni, dobrze wyselekcjonowanej muzyki i obcowania ze sztuką. Miejsce to będzie idealnie przystosowane do grupowych spotkań ze względu na duże strefy gastronomiczne i szeroką ofertę różnorodnych dań, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Wraz z architektami z NOKE Architects udało się wypracować wizję przestrzeni, która ukazuje historyczne fundamenty w nowoczesnej formie – mówi Aleksander Likus.

Współczesna odsłona Leżakowni

