Kondycja firm i gospodarstw domowych kluczowa w procesie powrotu do zdrowia hoteli

Branża turystyczna jest bardzo wrażliwa na wszelkie zagrożenia, a więc cały sektor z niecierpliwością oczekuje na zakończenie epidemii Covid -19 na świecie, co z pewnością rozbudzi turystykę na nowo i pozwoli nam powrócić do dawnych wyników - mówi dla PropertyNews.pl Sebastian Nocuń, dyrektor Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane.

Wakacje dobiegają końca. Czy zainteresowanie turystów w tegorocznym sezonie spełniło Państwa oczekiwania?

Sebastian Nocuń: Z całą pewnością pod wieloma względami obecne lato jest inne, niż poprzednie. Bardzo długo nie otrzymywaliśmy informacji, z jakich atrakcji nasi goście będą mogli korzystać, co bardzo utrudniało naszą pracę oraz system rezerwacji. Sytuacja zmieniała się z każdym miesiącem, jednak finalnie nasi goście dopisali i licznie pojawili się na Podhalu. Informacje z rynku, zwłaszcza z dużych miast, nie są już jednak tak optymistyczne – tam widoczny jest brak turystów zagranicznych i korporacyjnych, co wyraźnie wpływa na wyniki finansowe.

Bon Turystyczny miał być istotnym wsparciem dla hoteli. Czy rzeczywiście nim jest?

Bon Turystyczny jest niewątpliwie wsparciem dla części sektora hotelarskiego. Należy jednak pamiętać, że jest on dedykowany dla dzieci, a więc beneficjentem tego programu będą wyjazdy rodzinne, regiony wypoczynkowe i krajoznawcze, a to zaledwie ułamek całego sektora hotelarskiego. Cieszy nas jednak, że Bon będzie miał wpływ na rozwój turystyki rodzinnej i weekendowej. Już dziś widzimy wzmożony ruch rodzin z dziećmi w dużych miastach i miejscowościach wypoczynkowych.

Jakie są perspektywy na najbliższe miesiące - wiele hoteli narzeka na małą liczbę rezerwacji. Jak to wygląda w Państwa przypadku?

Jesień zapowiada się optymistycznie i jeśli nie wydarzy się nic, co będzie miało negatywny wpływ na lokalną turystykę, zarówno gość indywidualny, jak i MICE powinni pojawić się jesienią na Podhalu. Góry zimą to już tradycja, a goście nie wyobrażają sobie innej scenerii, niż białe Święta i kulig w Sylwestra. Pełni nadziei, z optymizmem, patrzymy w najbliższą przyszłość i mamy nadzieję, że podczas nadchodzących miesięcy powrócą dawne zwyczaje, tradycje, a Zakopane, jak co roku, zapełni się turystami.

Kiedy możemy spodziewać się powrotu do kondycji sprzed pandemii?

To będzie proces długotrwały i nie wszędzie będzie przebiegał równomiernie, a może zająć nawet kilka lat. Turystyka indywidualna – co pokazały wakacje, zareagowała bardzo szybko i w miejscowościach wypoczynkowych było to widoczne już w tym roku. Branża turystyczna zależy od kondycji finansowej firm oraz gospodarstw domowych i właśnie to będzie miało kluczowy wpływ na ewentualny powrót do wyników z 2019 roku.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient