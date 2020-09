Kongresy i konferencje kołem napędowym dla śląskich hoteli

W Katowicach wspieramy organizatorów wydarzeń, włączamy się w projekty, tak by turystyka biznesowa, która stała się kołem zamachowym dla rozwoju naszego miasta, ponownie była elementem naszej dumy - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Na skutek pandemii przemysł spotkań bardzo ucierpiał. Kiedy, Pana zdaniem, uda się powrócić do „normalnej” rzeczywistości i odbudować pozycję MICE?

W chwili obecnej trudno ocenić, kiedy wrócimy do „normalnej” rzeczywistości. Raczej powinniśmy się skupić na wsparciu na poziomie rządowym oraz konsumenckim dla branży MICE na jej drodze do wypracowania nowej formuły działania. Takie wyzwanie w zaistniałej rzeczywistości wydaje się dla tego sektora nieodzowne. Spójrzmy na dane. W kwietniu br. w skali kraju z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 86,4 tys. turystów, którym udzielono 326,2 tys. noclegów. W porównaniu z kwietniem 2019 r. było to mniej odpowiednio o 96,5 proc. i o 94,5 proc. Podobny spadek liczby gości odnotowano również w maju – 88,1 proc.