Koniec tanich lotów z Ryanair

Prezes tanich linii lotniczych Ryanair, Michael O’Leary ogłosił wzrost cen biletów.

Droższe bilety za loty mają ścisły związek ze wzrostem cen paliw.

Prezes O’Leary szacuje, że średnia cena biletu Ryanair wzrośnie o ok. 10 EUR w okresie następnych pięciu lat z około 40 EUR w 2021 roku do ok. 50 EUR w 2027 roku.

Ponieważ w ostatnich dziesięcioleciach ceny biletów lotniczych stały się tańsze, wzrosła liczba podejmowanych lotów. Coraz więcej osób, oprócz corocznych wakacji, korzysta z krótkich przerw wybierając się na urlop za granicą. Linie lotnicze takie jak Ryanair, Easyjet, Vueling i Wizz Air rywalizowały o oferowanie tanich usług. Jedak wzrost cen paliw spowodował zakończenie ery biletów za kilka euro.

W wywiadzie dla programu BBC Radio 4 Michael O’Leary ogłosił koniec ofert bardzo tanich lotów. Szef Ryanair oczekuje, że średnia cena biletu Ryanair wzrośnie o ok. 10 EUR w okresie następnych pięciu lat z około 40 EUR w 2021 roku do ok. 50 EUR w 2027 roku.

Nie ma wątpliwości, że w dolnej granicy rynku, nasze bardzo tanie promocyjne bilety, za 1 EUR, za 0,99 EUR, a nawet za 9,99 EUR, nie pojawią się znów przez wiele lat - powiedział prezes Ryanair.

Tania linia lotnicza obsługuje bazę z lotniska Boumemouth. W zeszłym miesiącu Dara Brady, dyrektor ds. marketingu i technologii cyfrowych, powiedziała Daily Echo, że przeżywają „najbardziej ruchliwe lato w historii z lotniska w Bournemouth”.

Wysokie ceny paliw szkodzą jednak nie tylko liniom lotniczym. Wzrost kosztów paliwa powoduje również wzrost rachunków za energię dla gospodarstw domowych, co źle wpływa na dochody ewentualnych klientów linii lotniczych. Jednak szef linii lotniczych stwierdził, że mimo to oczekuje, iż klienci będą szukać tańszych opcji, zamiast ograniczać loty.

Uważamy, że ludzie nadal będą chcieli często latać. Staną się tylko bardziej wrażliwi na ceny – powiedział Michael O’Leary.

Wiadomość pojawia się po tym , jak CEO Ryanair, Eddie Wilson potwierdził, że z powodu kontroli ruchu lotniczego opóźnienia lotów mogą trwać do przyszłego lata, z powodu problemów w całej Europie. - Tego lata w Europie ruch jest o około 10 lub 15 procent mniejszy w porównaniu z rokiem 2019, ale nadal nie możemy sobie z tym poradzić i mamy największe opóźnienia w historii – podsumował Eddie Wilson.