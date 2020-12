Konieczny i Voelkel pracują nad nowym hotelem w Poznaniu

Robert Konieczny, założyciel katowickiego biura KWK Promes poinformował na Facebooku, że wygrał konkurs ogłoszony przez prywatnego inwestora z Poznania. Zdradził, że chodzi o teren KS Posnania i dodał, że wcześniej inwestor, który chce postawić aparthotel, współpracował z holenderskim biurem MVRDV, projektantem biurowca Bałtyk.

„Wyzwania projektowe ogromne. Zmiany klimatu to jeden z najważniejszych problemów, z jakimi współcześni architekci muszą się mierzyć. Chcieliśmy, by nasze budynki przyczyniały się do nich w jak najmniejszym stopniu i tworzyły przyjazną przestrzeń miejską” - czytamy na Facebooku pracowni KWK Promes.

Inwestorem jest Piotr Voelkel i Zuzanna Stern, związana m.in. z działającym na terenie Posnanii ośrodkiem rekreacji i rozrywki Laba.Land oraz z fundacją prowadzącą prywatną szkołę O!mega, także zlokalizowaną na terenie Posnanii.

Na działce uchwalony jest plan miejscowy. Zakłada on powierzchnię zabudowy dla hotelu nie większą niż 1500 mkw. przy wysokości do czterech kondygnacji nadziemnych i maksymalnej wysokości do 16,5 m lub powierzchnię zabudowy do 3000 mkw. i dwie kondygnacje nadziemne o wysokości maksymalnie 8,5 m.

Piotr Voelkel i Zuzanna Stern, oprócz hotelu z pokojami i apartamentami, myślą też o siłowni, korcie do squasha, terenie do rekreacji dla seniorów i dzieci - czytamy na portalu poznan.wyborcza.pl