Konopielka w Brennej. Radni i mieszkańcy blokują budowę hotelu na Hali Jaworowej

Doszliśmy do ściany - mówi wójt. - Mieszkańcy Brennej często zmieniają decyzje. Nie wiemy, co się wydarzy i trudno w tych warunkach poważnie inwestować - mówi Tomasz Butkiewicz, rzecznik Green Mountain Investments, przedstawiciel właściciela terenu. - Pozwólcie nam zaufać - apeluje przedstawiciel społeczności mieszkańców. Czy jest jeszcze szansa, że się dogadają? Budowa hotelu w Brennej coraz bardziej niepewna.



Radni Brennej wycofali spod obrad projekt dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Hali Jaworowej.

Zablokowanie inwestycji na Hali Jaworowej może spowodować olbrzymie odszkodowanie.

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Brenna była burzliwa. – Polegliśmy – podsumował rozgoryczony Jerzy Pilch, wójt Brennej. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji inwestora, co w tej sytuacji postanowi zrobić. - W Brennej zwyciężył argument siły, a nie siła argumentów - mówi Tomasz Butkiewicz, rzecznik Green Mountain Investments. Nie chce zaogniać sytuacji związanej z emocjami, ale pamięta, co spotkało inwestora poprzedniej inwestycji.

- Dziwi nas i rozczarowuje chwiejność rady. Zaledwie trzy tygodnie temu chciała dyskutować o dopuszczalnych ramach inwestycji i możliwej zmianie planu. Dwa dni temu zmieniła zdanie. Zamknęła dyskusję, zanim na dobre się zaczęła. To nie jest poważne traktowanie inwestorów, którzy mogą dać szansę Brennej na ogromny impuls rozwojowy i skok w dostatnią przyszłość – mówi Butkiewicz.

Rozmowy były trudne, choćby z powodu atmosfery na sali. Zgromadzeni przybyli, by patrzeć na ręce swoich radnych. A radni na wstępie wycofali spod obrad projekt dotyczący uchwalenia sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Hali Jaworowej.

Świat nie stoi w miejscu

O tym, że świat nie stoi w miejscu, wiedzą sąsiednie gminy, takie jak Szczyrk, Ustroń czy Wisła. Nie wspominając o wszystkich pozostałych górskich kurortach w kraju, które po prostu działają, inwestują, rozwijają się. – Tę różnicę widać gołym okiem. Te gminy zabezpieczyły swoją przyszłość. Tam turyści chętnie jeżdżą już dziś i będą jeździć w najbliższych latach, bo mają do czego - mówi Butkiewicz.

Łąki, polany i góry są we wszystkich rejonach górskich.

Nowoczesny turysta jest wybredny, oczekuje więcej – same widoki to zbyt mało. Baza noclegowa na europejskim poziomie plus dodatkowe atrakcje mają szansę takich turystów ściągnąć - dodaje Butkiewicz.

Tymczasem radni swoim podejściem na lata utrwalają jej status Brennej jako największej gminy turystycznej w regionie bez turystów i bez modernizującej się bazy hotelowej. To widać gołym okiem już od dawna. Biorąc pod uwagę fakt, że Brenna to gmina zadłużona, w programie restrukturyzacyjnym – odrzucanie inwestycji na zasadzie „nie, bo nie” to ogromny błąd, który będzie odciskał swoje piętno na mieszkańcach przez wiele lat.

Chcemy wiedzieć, na co się zgadzamy

Obecny na sesji Rady Andrzej Kozieł, mieszkaniec Brennej apelował, by mieszkańcom Brennej i radzie gminy dać szansę odniesienia się od konkretnych przesłanek, czyli konkretnych projektów.

- Dopóki nie mamy planu zagospodarowania, dopóty nie wiemy, jakie mamy warunki brzegowe i jak możemy swoją inwestycję planować – odpowiada inwestor.

Andrzej Kozieł przekonuje, że jeśli koncepcja będzie dość konkretna, i oficjalnie wpłynie do Rady, to będzie mogła być obejrzana i przemyślana. Mieszkańcy będą mogli się przekonać, co właściciel terenu zamierza. – Bo ja naprawdę nie wiem – mówi Andrzej Kozieł. I tłumaczy, że w uzasadnieniu wniosku o zmianę planu wyczytał, że powstanie droga do ośrodka, a z ośrodka na dół, do górnego Kotarza. I że jest też taka obawa, że to będzie zabudowa apartamentowa, która go osobiście poruszyła. – Zabudowa apartamentowa to rozproszone obiekty. A my tu przez naście lat obowiązywania planu mamy z tym kłopoty. Są problemy z uzbrojeniem, są problemy z utrzymaniem dojazdów – wyliczał Kozieł. Stąd jego serdeczna prośba do inwestora, żeby przedstawił swoje zamierzenia. – Rada gminy może poprosić o opracowanie koncepcji oddziaływania na środowisko. Może być tak, że to państwo za to zapłacicie, a rada gminy zamówi. I zobaczymy wtedy jasno, co państwo zamierzacie – mówi Kozieł. – Może się tam pojawi, że to hotel a nie apartamenty, że drogi nie będzie, tylko droga dojazdowa. Przekonajcie nas, ale w materialny sposób. Bo dziś co innego mówi inwestor, a co innego rada – podsumował Kozieł.

Konsultacje na każdym etapie tego procesu inwestycyjnego

Inwestor twardo stoi na stanowisku, że plany i koncepcje robi się wtedy, gdy wie się, na co ma się zgodę i co przewiduje plan zagospodarowania przestrzennego. Obiecuje pełną transparentność procesu inwestycyjnego i konsultacje na każdym etapie tego procesu. I przypomina, że mieszkańcy zawsze mogą nie zaakceptować sytuacji. Czyli zdaniem inwestora po stronie mieszkańców ryzyka nie ma wcale.

W perspektywie 4 lat zrealizujemy całą inwestycję. Mamy plany narciarskie, bo to istotne dla nas, gminy i mieszkańców. Wydanie takich pieniędzy tu w Brennej stworzy nowy ruch turystów, napływ gości do nowych restauracji i nowych firm, które będą współgrać ofertą z bazą hotelową - przekonuje inwestor.

Obawy mieszkańców są bardzo silne

W Brennej można usłyszeć, że to, co zrobi inwestor może zostać sprawdzone dopiero, kiedy ostateczne plany zostaną pokazane. Jeśli się okażą atrakcyjne, to mieszkańcy wyrażą zgodę, a rada zatwierdzi plan. Jeśli kolejność będzie odwrotna – najpierw plan potem projekt – to mimo tego, że ktoś może wnieść zastrzeżenie, to rada może je odrzucić. I niechciany plan wejdzie w życie. A przecież tak dużych inwestycji wbrew opinii środowiska lokalnego nie powinno się prowadzić. – To jest suwerenna decyzja rady, czy chce zmienić ten plan czy nie. Ale rada powinna się opierać na szerokim poparciu mieszkańców. Mieszkańców, którzy chcą wiedzieć - przekonują mieszkańcy Brennej.

- Dajcie nam szansę, byśmy mogli w to uwierzyć, że państwo na tym zarobicie, a my skorzystamy. Tylko dajcie nam prawdziwą szansę, nie same obietnice – podkreśla Andrzej Kozieł.

Milion z podatku to fikcja?

Milion złotych wpływu do kasy Brennej z tytułu podatku, to zdaniem Andrzeja Kozieła fikcja. Jak by go miał przełożyć na powierzchnię zabudowy, to wychodzi mu, że albo zabudują całą polanę, albo to nie będzie milion złotych.

Przedstawiciel inwestora stara się zapewnić, że właściciel terenu myśli o rozwoju Brennej i swojego hotelu w perspektywie lat.

Będziemy dbali o poszanowanie terenu, to także jest nasz interes – mówi Tomasz Butkiewicz, przedstawiciel inwestora.

Deklaruje, że właściciel terenu nie zamierza robić drogi dojazdowej innej, poza dojazdem na plac budowy. Jeśli gmina jej nie zechce przejąć po zakończonej inwestycji, to porozumie się z inwestorem, który tu nie wyklucza różnych scenariuszy.

- Jak najmniejsza ingerencja w przyrodę, i to tylko taka, która będzie poprzedzona szeregiem badań. Te badania będą przedstawione gminie i państwo też będziecie mieli do nich dostęp. Chcemy się odwoływać do regionalnych akcentów Hali Jaworowej. Do materiałów naturalnych wokoło i w samym obiekcie – argumentuje przedstawiciel pracowni architektonicznej Q2, która odpowiada za koncepcję inwestycji.

Na to w Brennej mówią, że ta sama pracownia zaprojektowała hotel Crystal Mountain w Wiśle. I już nie interesują ich proekologiczne i ekonomiczne rozwiązania ani fakt, że to tutaj, w Brennej będą wpływały podatki.

Hotel w Wiśle

- Pamiętajcie, że to koncepcja dla innego inwestora – mówi Tomasz Butkiewicz, i zapewnia, że w Polsce już powstaje wybitna architektura na światowym poziomie . – I wy tez możecie być osobami zaangażowanymi w powstanie tego projektu. Żebyście też byli go pewni i spokojni. Wiemy, że wielu mieszkańców się obawia, że nasz obiekt odbierze im ruch. Ale my chcemy się razem z wami rozwijać, możemy uzgodnić takie działania, które będą wzmacniać tę synergię – mówi inwestor.

Dopiero się zwróciliśmy do rady gminy z wnioskiem o zmianę planu i studium. Taki proces potrwa rok, bo to jest cała procedura. A w tym czasie jesteśmy zobowiązani zrobić oceny środowiskowe, zbadać jak nasze plany mają wpływ na środowisko i otoczenie – mówi Butkiewicz.

– Jak projekt zostanie złożony, każdy będzie mógł się na ten temat wypowiadać – wyjaśnia. I zaprasza na spotkania z projektantami – Warto się spotkać, żeby wam opowiedzieli, jakie funkcjonalności ma hotel. A tezy, które zostały postawione, będą weryfikowane podczas strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

I kolejny raz apeluje, by dać właścicielowi zielone światło na zrobienie ekspertyz, i żeby zobaczyć, jak to naprawdę będzie wyglądało.

– Będziemy w tym czasie wszystko uzgadniać i brać pod uwagę wszystkich zainteresowanych – deklaruje inwestor. – także i środowisko. Ekosystem, w którym też my żyjemy.

Hotel to duży pracodawca

Hotel to duża szansa także dla lokalnej społeczności. - Apelujemy do was, aby nie zamykać drogi, która dopiero się rozpoczęła – prosi społeczność lokalną Tomasz Butkiewicz. - Chcemy poznać państwa emocje i rozmawiać. Widzę, że taka potrzeba jest. Założymy skrzynkę kontaktową, będziemy odpowiadać na wasze pytania, będziemy informować o tym, co dla was ważne i jak my widzimy poruszane kwestie. Dla osób obawiających się o kwestie ekologiczne chcemy zrobić specjalny warsztat. Będzie to możliwość wspólnej rozmowy z osobami, które będą pracować nad ekspertyzami we wszystkich wymaganych dziedzinach – wylicza przedstawiciel inwestora.

Olbrzymie odszkodowanie

Rozwój gminy i poprawę życia jej mieszkańców Brenna ma wprost zapisane w swojej strategii rozwoju. W opinii wójta w mediach społecznościowych jest dużo ostrych słów, nie do końca prawdziwych. I krzyku. – Może by ten zgiełk zamienić na ciszę. Na spokój i mądry dialog. Swoim krzykiem i postawą wymuszacie na radnych głosowanie, by za wszelką cenę było po waszej myśli. Dlaczego stawiacie radnych w tak arcytrudnej sytuacji? – pytał zgromadzonych Jerzy Pilch. – Państwo za nic nie odpowiadacie. Radni odpowiadają za budżet gminy i inwestycje związane z jej rozwojem.

Zdaniem wójta radni wiedzą, że zablokowanie inwestycji na Polanie Jaworowej – na której w planie dopuszczone są usługi turystyczne – być może spowoduje olbrzymie odszkodowanie wypłacane przez gminę dla właściciela.

– Państwa to nie interesuje. To radni i wójt z zarządem odpowiadają za budżet gminy. Jeśli właściciel Polany, bo przecież jest to teren prywatny, zgłosi wniosek o wykup 36 ha terenu, to nawet najbogatszej gminy w Polsce nie będzie na to stać. Nie ściągniemy dotacji na rozwój. Nie będziemy mieć inwestora, kasy w budżecie będzie brakować, ale będziemy mieć polanę i pewnie rzesze turystów na kocyku. Tak wygląda dzisiaj wasze zatroskanie o rozwój gminy – mówił podczas sesji rady rozgoryczony wójt.

Rada gminy uchwalając w planie usługi turystyczne na hali liczyła się z tym, że musi zapewnić dojazd do inwestycji. Na dziś inwestor ma zgodę ze starostwa w Cieszynie na budowę jednego obiektu noclegowo-turystycznego. Obiektu, który już prezentował i omawiał z radnymi na specjalnym spotkaniu. Cała reszta bez zgody i bez poparcia radnych nie powstanie.

Głosowanie decydujące o tym może zaprzepaścić to, co w projekcie dla gminy jest bardzo ważne – infrastruktura turystyczno-sportowa, trasy narciarskie biegowe i rowerowe. Jako gospodarz proszę wszystkich – nie zrezygnujmy z tej szansy – apelował wójt.

Właściciel Hali Jaworowej zapewniał i zapewnia, że wybuduje infrastrukturę za 3 lub 4 lata. – Na pierwszych spotkaniach z inwestorem uznaliśmy wszyscy, że będzie nas stać na wodociągi, kanalizację, modernizację dróg i ich oświetlenie. Wspomniałem też o odszkodowaniu, bo gmina już raz wypłaciła takie odszkodowanie innemu inwestorowi – podkreślił Jerzy Pilch.

Jestem za a nawet przeciw

Zgłoszony przez radnych porządek sesji miał 3 punkty. Pkt. 3 został zdjęty. Wójt zapytał wnioskodawców o powody, dla których swój wniosek nagle wycofali. Radni na pytanie odpowiedzieli po prostu, że mimo tego, że został przez nich zgłoszony to jednak zadecydowali o jego wycofaniu. – My nie chcemy by pan realizował tą uchwałę – stwierdził Jan Staś. Podczas sesji rady uznał, że nie dotyczy ona obecnej dyskusji. Jednak zgłaszając sesję nadzwyczajną radni, między innymi on sam –wnosili o umieszczenie tego punktu obrad. Jerzy Pilch starał się zrozumieć, skąd ta nagła zmiana.

Dziś jako 8 radnych prosimy o zdjęcie tego wniosku, bo dziś nie chcemy o tym rozmawiać - usłyszał wójt.

Publiczność zgromadzona na sali to wybuchała śmiechem, to buczała i gwizdała. 12 głosów radnych za, 1 wstrzymujący i tak to punkt dotyczący planu zagospodarowania Hali znów przepadł. W najbliższych dniach właściciel terenu i inwestor podejmie decyzje, co zrobi w zaistniałej sytuacji.