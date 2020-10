Konserwator mówi nie dla hotelu w bankowym gmachu

Inwestycję zaopiniowano negatywnie, wykluczono możliwość wprowadzenia funkcji hotelowej w tym modernistycznym gmachu.

Małopolska konserwator zabytków tłumaczy, że adaptacja na hotel tego budynku - który zachował się praktycznie zupełnie nieprzekształcony od czasu powstania - byłaby równoznaczna ze zniszczeniem zabytku, m.in. konieczność spełnienia wymagań przeciwpożarowych w przypadku adaptacji tego budynku na hotel oznaczałaby, że np. wszystkie zachowane drewniane drzwi musiałyby zostać wymienione, jako niespełniające norm pożarowych. Przy podziale mieszkań na pokoje hotelowe trzeba by w lokalach wykonać liczne przekucia, przebicia przez stropy. Inwestor chciałby m.in. wprowadzić windy w przestrzeni wejścia głównego gmachu (zaraz za drzwiami, po obu stronach wejścia); trzeba by przy tym rozkuć ściany. Jak stwierdził WUOZ w opinii do koncepcji, to wprowadzenie wind „wiąże się ze zmianą oryginalnego układu przestrzennego głównej klatki schodowej i tym samym prowadzi do zniszczenia oryginalnej okładziny lastrykowej”.