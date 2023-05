Koronacja Karola III przyciągnęła Polaków jak magnes. Londyn stał się najczęściej wybieranym miastem tegorocznej Majówki, a 5 maja trzecim najbardziej popularnym dniem na podróż do stolicy Anglii.

Kiwi.com, firma travel-tech, sprawdziła, które miasta znalazły się na liście top najczęściej wybieranych wśród polskich użytkowników na tegoroczny długi weekend.

Londyn konkurencję pozostawił daleko w tyle - liczba pasażerów udających się do stolicy Anglii była dwukrotnie wyższa niż podróżujących do zwykle rozchwytywanych miast południa Europy, jak Mediolan czy Barcelona.

Co więcej, 5 maja (piątek) był trzecim najczęściej wybieranym w tym roku dniem na podróż do Londynu.

Koronacja Karola III wydaje się mieć silny udział w spektakularnej popularności Londynu w tym roku.

Najwięcej pasażerów udało się na miejsce z lotniska Jana Pawła II w Krakowie, Okęcia oraz Modlina.

Londyn od zawsze był jednym z najbardziej popularnych kierunków wśród Polaków, ze względów zarobkowych, a także rodzinnych. Przedłużone weekendy to doskonały czas na odwiedzenie rodziny, przyjaciół i bliskich. Jednak historyczne wydarzenie - koronacja Karola III- która miała miejsce w minioną sobotę, wydaje się być jednym z kluczowych czynników, które w tym roku sprawiły, że Londyn był kierunkiem numer 1 wśród polskich podróżnych na majówkę.

Dane Kiwi.com wskazują, że 5. dzień maja był trzecim najpopularniejszym dniem podróży do Londynu w tym roku, a cała majówka najpopularniejszym tygodniem podróży do stolicy Anglii. Okazuje się, że w tym roku zamiast na południe Europy w poszukiwaniu słońca, Polacy udali się na północ. Co więcej, liczba podróżujących do Londynu dwukrotnie przewyższyła tych, którzy wybrali się do Mediolanu, Barcelony czy Paryża.

Kiwi.com wskazuje, że najczęściej do Londynu lataliśmy z Krakowa (lotnisko Jana Pawła II) oraz Okęcia i Modlina. Ponad 37 proc. podróżujących zarezerwowało lot z wyprzedzeniem od 3 tygodni do 2 miesięcy.

Ponad co drugi podróżujący (56 proc.) na miejscu spędził do 3 dni, a co trzeci od 4-6 dni. Średnia cena biletu lotniczego wyniosła 65 EURO.

TOP 10 najpopularniejszych miast na majówkę:

Londyn Mediolan Oslo Sztokholm Barcelona Paryż Rzym Wiedeń Alicante Dublin

