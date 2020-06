Koronawirus kontra hotelarze. Naukowcy z UŁ prezentują zalecenia dla branży

#zostańwdomu oznaczało całkowite zamrożenie działalności hoteli na wiele tygodni. Naukowcy z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, przy wsparciu praktyków, zbadali, jaki wpływ wywarła pandemia na funkcjonowanie hoteli w polskich miastach. Opracowali również zalecenia dla branży hotelarskiej: organizacja wydarzeń dla klientów krajowych, dostosowanie oferty gastronomicznej, zaoferowanie usług konferencyjnych i cateringowych lokalnym przedsiębiorcom, instytucjom, czy organizacjom pozarządowym, bądź koncentracja na branżach, które pandemia dotknęła w mniejszym stopniu – to tylko niektóre z nich.



- Żeby poszukać skutecznych sposobów na wyjście z kryzysu dla miejskiej branży hotelarskiej, na początku musieliśmy zbadać, jak działały hotele w Polsce w okresie bezpośrednio poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego - mówi dr Tomasz Napierała, WNG UŁ.

Łódzcy geografowie wzięli pod lupę hotele funkcjonujące w takich miastach, jak: Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Łódź, Katowice i Sopot. Warto wyjaśnić, że wg statystyk Głównego Urzędu Statystycznego, przed wybuchem epidemii koronawirusa działało w Polsce ponad 2,6 tys. hoteli, z czego blisko 75 proc. zlokalizowanych było w miastach. Zbadano łącznie 541 hoteli oferujących swoim gościom prawie 49 tys. pokoi.

Bardziej szczegółowo, chodziło o sprawdzenie, jak na dynamikę wskaźników działalności hoteli wpłynęły informacje o nowych przypadkach zachorowań i zgonów na koronawirusa raportowane w różnych kontekstach geograficznych: Polska, Europa (bez Polski) i świat (bez Europy). Spodziewano się, że siła tego oddziaływania zależała od następujących charakterystyk badanych rynków miejskich: wielkość podaży (mierzona liczbą dostępnych do sprzedaży pokoi hotelowych), internacjonalizacja (mierzona udziałem gości zagranicznych w ogólnej liczbie turystów), i wreszcie potencjał ludnościowy (mierzony liczbą mieszkańców).

Analizie poddano dynamikę (rok do roku - 2020 do 2019) dziennych, popularnych wskaźników działalności hoteli: obłożenia i średniego przychodu na dostępny do sprzedaży pokój (z ang. RevPAR).

Negatywny wpływ pandemii na hotele

Wyniki badania potwierdziły, że informacja o raportowanych przypadkach zachorowań i zgonów na koronawirusa w Polsce i w Europie negatywnie oddziałuje na wyniki działalności hoteli.

Z jednej strony, oddziaływanie sytuacji epidemicznej w Polsce jest większe niż wpływ informacji o raportowanych przypadkach (zgonach) w Europie. Z drugiej jednak strony, wpływ epidemii na poziomie europejskim jest zdecydowanie bardziej istotny statystycznie. Potwierdza to trwałe i silne uzależnienie sektora hotelarskiego polskich miast od europejskiego przemysłu spotkań (kongresów, konferencji, spotkań biznesowych). Udało się również potwierdzić, że negatywny wpływ sytuacji epidemicznej w Polsce dotyczy przede wszystkim mniejszych ośrodków miejskich, nastawionych w większym stopniu na obsługę gości krajowych (np. Lublin, Sopot).

