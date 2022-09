Kosmiczne ceny apartamentów w Zakopanem

Za metr kwadratowy apartamentu turystycznego w Zakopanem trzeba zapłacić prawie 40 tys. W Bukowinie cena mkw. mieszkania to 36 tys. zł. W Krynicy cena to 20 tys. za metr.

Zakopane i Krynica-Zdrój - to te miejsca w Polsce, gdzie ceny nieruchomości osiągają dziś kosmiczny pułap niemal 40 tys za mkw.

Wraz ze wzrostem cen zyskują na popularności mniej znane górskie miejscowości, z cenami o połowę niższymi.

Położona w gminie Bukowina Białka Tatrzańska zimą jest najbardziej obleganą w miejscowością. Swoją popularnością w sezonie narciarskim bije na głowę sławne Zakopane.

I choć w samym Zakopanem nowe inwestycje to już właściwie wyłącznie apartamenty na wynajem, to i w Białce Tatrzańskiej od dawna już tylko takie się buduje.

Wg. informacji z Otodom za 1 mkw. apartamentu turystycznego trzeba tu zapłacić średnio 25 tys. Przy najbardziej popularnych formatach mieszkań, o wielkości od 25 do 40 mkw. koszt apartamentu to około miliona złotych. Drogo? Ale wciąż jeszcze taniej, niż w znanym i lubianym Zakopanem.

Analitycy Otodom zbadali, że rok 2021 przyniósł mocny wzrost cen nieruchomości położonych w znanych miejscowościach wypoczynkowych, zarówno nad morzem jak i w górach. Rok 2022 przyniósł duże wzrosty w mniej znanych miejscowościach rekreacyjnych, takie jak Łącko, Tylmanowa, Szczawnica, Chabówka.

Średnie ceny ogłoszeń nieruchomości zamieszczonych w tym serwisie pokazują, że za cena metra kwadratowego domu położonego w Zakopanem wzrosła o 25 proc. do kwoty niemal 24 tys. zł, w Bukowinie ceny domów wzrosły aż o 26 proc., co oznacza kwotę niemal 18 tys. zł. za metr kw., w Krynicy-Zdroju jest stosunkowo najtaniej, choć aż o 21 proc. drożej niż w zeszłym roku, co oznacza kwotę ponad 10 tys. zł za mkw. W Szczawnicy analitycy portalu odnotowali wzrost stosunkowo najmniejszy, bo tylko o 8 proc., który sprawił, że za metr domu trzeba tu zapłacić aż 12,5 tys. zł.



Średnie ceny mieszkań na rynku deweloperskim w Zakopanem to w ogłoszeniach Otodomu aż 38, 5 tys. zł za mkw., w Bukowinie 36,3 tys., w Krynicy – 19,9 tys. zł.

